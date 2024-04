Früher Bundesligaprofi, heute Kicker beim Football: Die erstaunliche Wandlung eines Publikumslieblings des 1. FC Köln

© getty

Beim Field-Goal-Versuch oder auch bei einem Trick Play besteht ja die Gefahr, ordentlich über den Haufen gerannt zu werden. Hat es Sie schon einmal erwischt?

Risse: Noch nicht, ich warte noch auf den ersten Einschlag. Irgendwann wird er kommen, so viel ist sicher.

Hand aufs Herz - wie schwierig ist das mit dem Kicken beim Football wirklich? Es gibt bestimmt viele Fußballer, die sich denken: Mit ein bisschen Übung könnte ich das Ei auch ohne Körperkontakt geradeaus kicken.

Risse: In der Theorie ist es einfach, weil es prinzipiell immer der gleiche Kick ist. Was es schwierig macht, ist, dass man von jetzt auf gleich innerhalb von Sekunden im Spiel ist und vorher nur draußen saß. Das Mentale und den Druck in diesem Moment zu handhaben, ist sehr schwierig. Der Kopf spielt eine enorm große Rolle. Das ist im Fußball leichter, man hat ständig seine Aktionen. Im Football habe ich nur den einen Kick und gehe danach wieder vom Feld. Das ist in etwa so, wie wenn man im Fußball nur für einen Elfmeter eingewechselt wird.

Haben Sie denn einen offiziellen Vertrag und bekommen ein Gehalt?

Risse: Weder noch. Lediglich die zwei Amerikaner, die man auf dem Feld haben darf, bekommen eine Wohnung gestellt und ein kleines Taschengeld. Das sind auch die deutlich besten Spieler im Team. Sonst bekommt in der GFL2 fast niemand etwas. Zum Teil zahlen die Spieler noch einen Beitrag an ihren Verein.

Woher kommt denn Ihre Affinität zum Football?

Risse: Es war eigentlich ganz klassisch: Ich habe vor rund 15 Jahren meinen ersten Super Bowl geguckt. Danach ist es immer mehr geworden, irgendwann habe ich fast jede Woche Football geschaut. Zumindest die frühen Spiele um 19 Uhr. Die gucke ich meist mit einem Kumpel bei mir im Keller mit Bierchen und Knabbereien. Ich fand den Sport von Beginn an sehr interessant, weil es so viele unterschiedliche Spielertypen gibt. Ich bin sozusagen mit der Entwicklung, die die ganze Sache in den vergangenen Jahren in Europa genommen hat, mitgewachsen.

Haben Sie ein Lieblingsteam?

Risse: Ich mag die Minnesota Vikings. Dort war ich auch mal im Stadion, da war eine coole Atmosphäre. Bis zum letzten Jahr hat dort noch Kirk Cousins gespielt, den fand ich immer einen richtig geilen Spieler.