Stuttgart: Hanfmann und Gojowczyk im Achtelfinale - Koepfer scheitert

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Peter Gojowczyk (München) haben beim ATP-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht - Dominik Koepfer ist dagegen gescheitert.

Der 27-Jährige aus Furtwangen, der es zuletzt bei den French Open bis in die dritte Runde geschafft hatte, offenbarte bei der Umstellung von Sand auf Rasen noch Probleme und unterlag dem Österreicher Jurij Rodionov mit 6:2, 3:6, 2:6.

Zuvor hatte sich der 29 Jahre alte Hanfmann am Mittwoch in seinem Auftaktduell mit 6:4, 6:4 gegen den Franzosen Jeremy Chardy durchgesetzt. Gojowczyk kam durch ein 5:7, 6:4, 6:2 gegen Ilja Iwaschka (Belarus) weiter.

Wegen der Verschiebung der French Open um eine Woche findet das Rasenturnier in Stuttgart parallel zum Sandplatz-Klassiker in Paris statt. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev, in Roland Garros im Halbfinale, musste daher absagen.