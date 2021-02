Australian Open: Furioser Medvedev im Halbfinale - Nr. 1 Ashleigh Barty überraschend raus

Der Traum der Weltranglistenersten Ashleigh Barty vom historischen Heimsieg bei den Australian Open ist überraschend schon im Viertelfinale geplatzt. Daniil Medvedev macht im russischen Duell gegen Andrey Rublev kurzen Prozess. In der Night Session muss Rafael Nadal gegen Stefanos Tsitsipas ran (ab 9 Uhr im LIVETICKER). Die Halbfinals und Finals können zudem wieder vor Zuschauern stattfinden.

Die 24-jährige Barty verlor am Mittwoch 6:1, 3:6, 2:6 gegen die Tschechin Karolina Muchova, die zum ersten Mal ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers einzog. Im Halbfinale bekommt es die Nummer 27 der Welt mit der US-Amerikanerin Jennifer Brady zu tun, die ihre Landsfrau Jessica Pegula 4:6, 6:2, 6:1 bezwang.

Die vom Deutschen Michael Geserer trainierte Brady gehörte wie Angelique Kerber (Kiel) zu den über 70 Profis, die im Vorfeld der Australian Open wegen Coronafällen auf ihren Flügen 14 Tage in strikter Quarantäne verbringen mussten. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) und US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka (Japan).

Damit geht die australische Durststrecke beim Heim-Grand-Slam weiter. Seit Christine O'Neils Triumph bei den Australian Open 1978 warten die Gastgeber auf einen heimischen Einzel-Champion. Bei den Männern ist der letzte australische Sieg sogar zwei Jahre länger her (Mark Edmondson 1976).

"Es ist natürlich herzzerreißend", sagte Barty: "Aber wird es die Tatsache ruinieren, dass wir einen wirklich erfolgreichen Start in die Saison hatten? Auf keinen Fall. Die Sonne wird auch morgen wieder aufgehen."

Trotz ihres Viertelfinal-Aus wird Barty die Nummer eins der Welt bleiben. Im Vorjahr hatte die French-Open-Siegerin von 2019 den Großteil der Saison aufgrund der Corona-Pandemie ausgelassen. Nach ihrer Rückkehr präsentierte sie sich aber in guter Form und gewann im Vorfeld der Australian Open ein Vorbereitungsturnier in Melbourne.

Australian Open: 19. Sieg in Serie - Medvedev im Halbfinale

Daniil Medvedev ist nicht zu bremsen und steht nach einer weiteren Glanzleistung im Halbfinale der Australian Open. Der Weltranglistenvierte ließ am Mittwoch im Viertelfinale seinem Landsmann Andrej Rublev (ATP-8.) beim 7:5, 6:3, 6:2 keine Chance und steht zum dritten Mal in seiner Karriere unter den besten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier. Rublev schien dabei auch die Hitze in Melbourne Probleme zu bereiten.

Medvedev reitet durch seinen vierten Sieg im vierten Tour-Duell mit Rublev hingegen weiter die Erfolgswelle. Es war sein 19. Sieg in Serie, elfmal gewann er dabei gegen Top-10-Spieler. Seine letzte Niederlage musste der 25-Jährige Ende Oktober einstecken - danach folgten die Titel beim Masters in Paris, bei den ATP Finals in London und mit der russischen Mannschaft beim ATP Cup in Melbourne.

Im Halbfinale bekommt es Medvedev mit Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) oder dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun. Medvedevs bislang größter Erfolg auf Major-Ebene war das Finale der US Open 2019, das er knapp in fünf Sätzen gegen Nadal verlor.

Erstmals überhaupt in der Ära des Profitennis (seit 1968) standen drei Russen in der Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Neben Medvedev erreichte auch der Qualifikant Aslan Karazev das Halbfinale, er trifft am Donnerstag auf den Titelverteidiger und Melbourne-Rekordchampion Novak Djokovic (Serbien).

