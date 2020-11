Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Paris das Achtelfinale verpasst. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor in der zweiten Runde gegen Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 9) 6:7 (3:7), 2:6.

Der an Position vier gesetzte deutsche Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) trifft am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.