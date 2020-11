Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu bei Terroranschlag vor Ort

Beim Terroranschlag auf Wien am gestrigen Montagabend war auch Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu vor Ort, wie dieser bekanntgab.

Über seinen persönlichen Twitter-Account meldete sich Massu bereits während des Angriffs zu Wort, weil er in einem Lokal in der Wiener Innenstadt fest saß. "Hallo Leute, ich bin im Zentrum von Wien ganz in der Nähe des Angriffs und sie lassen uns in einem Restaurant warten, bis wir sehen, wann wir hier abreisen können. Danke für Ihre Nachrichten", hieß es in der ersten Nachricht.

Stunden später wurde auch der Chilene in ein Hotel evakuiert. Im abschießenden Tweet verkündete Massu: "Hallo allerseits. Ich bin bereits im Hotel Quiet und nach einer großen Angst wurden wir vorsichtshalber 8 Stunden lang im Restaurant eingesperrt. Nochmals vielen Dank für Ihre besorgniserregenden Nachrichten."