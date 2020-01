Australian Open: Julia Görges mit eindrucksvollen Auftaktsieg - Federer souverän

Julia Görges ist mit einem beeindruckenden Sieg in die Australian Open gestartet. An den perfekten Auftakt für das deutsche Tennis an Tag eins in Down under will Philipp Kohlschreiber in seinem Erstrunden-Match gegen Marcos Giron (ab 6 Uhr im live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) anknüpfen.

Für die deutschen Herren sind zudem Cedrik-Marcel Stebe (gegen Benoit Paire ab ca. 6.30 Uhr im LIVETICKER) sowie Jan-Lennard Struff im Einsatz. Auf Struff wartet dabei mit Novak Djokovic der Titelverteidiger (ab 10 Uhr im LIVETICKER) in Runde eins.

Görges setzte sich in nur 56 Minuten eindrucksvoll mit 6:1, 6:2 gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei durch. Görges, Nummer 38 der Weltrangliste, trifft nun auf die an Nummer 13 gesetzte Petra Martic (Kroatien).

Görges dominierte ihr Auftaktmatch bei angenehm kühlen Temperaturen und leichtem Wind auf dem kleinen Court 5 nach Belieben. Mit druckvollem und variablem Spiel zwang sie die Nummer 60 der Weltrangliste immer wieder zu Fehlern. Darüber hinaus schlug sie neun Asse. Im vergangenen Jahr hatte Görges in der ersten Runde in drei Sätzen gegen Danielle Collins (USA) verloren.

Australian Open: Auftaktsiege für Williams und Osaka

Serena Williams (USA) und Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) sind ebenfalls mit Auftaktsiegen in die Australian Open gestartet. Williams, die mit einem achten Sieg in Melbourne bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit der Australierin Margaret Court (24) gleichzöge, besiegte Anastassija Potapova (Russland) mit 6:0, 6:3. Osaka gewann mit 6:2, 6:4 gegen Marie Bouzkova (Tschechien).

Eine etwas überraschende Erstrundenniederlage erlitt am ersten Tag der an Nummer 13 gesetzte Denis Shapovalov (Kanada). Er unterlag Marton Fucsovics (Ungarn) mit 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7.

Altmeister Roger Federer hatte derweil keine Probleme mit seiner Auftakthürde. Der Schweizer gewann glatt in drei Sätzen gegen den Amerikaner Steve Johnson (6:3, 6:2, 6:2). Federer hatte dabei den Vorteil, in der mit einem Schiebedach versehenen großen Rod Laver Arena spielen zu dürfen: So blieb er vom Regen, der kurz nach Beginn des ersten Turniertags einsetzte, bis auf wenige Minuten verschont.

Australian Open: Matches der Deutschen an Tag eins