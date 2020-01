Australian Open: Tag 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nacht ist es endlich wieder so weit: Die Australian Open in Melbourne starten. Welche Matches am ersten Spieltag stattfinden, wo Ihr diese im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes zum Turnier gibt, erfahrt Ihr hier.

Australian Open: Wo und wann findet das Turnier statt?

Die Australian Open finden zwischen dem 20. Januar und dem 02. Februar statt. Austragungsort ist das australische Melbourne.

Die Australian Open Live im TV und Livestream

Die Australian Open werden im deutschen TV bei Eurosport gezeigt. Durch ein DAZN-Abo könnt Ihr aber auch via Livestream dabei sein. Dort könnt Ihr neben dem kostenfreien Eurosport 1 auch auf das kostenpflichtige Eurosport 2 zurückgreifen und somit alle Eurosport-Inhalte live genießen.

Neben den Australian Open und weiteren hochklassigen Tennis-Events laufen auf DAZN via Eurosport-Channel auch Wintersport und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Ein Abo beim "Netflix des Sports" kostet Euch wahlweise 11,99 Euro monatlich - mit der Möglichkeit an jedem Monatsende problemlos zu kündigen - oder 119,99 Euro im Jahr.

Die Australian Open im SPOX-Liveticker

Die Matches aller deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie andere hochklassige Aufeinandertreffen gibt es außerdem im kostenlosen SPOX-Liveticker. An diesem ersten Tag tickern wir fünf Matches für Euch mit.

Australian Open - Tag 1: Die Matches im Überblick

Damen:

um 01 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Alexandrova E. (RUS) Teichmann J. B. (SUI) Badosa G. P. (ESP) Larsson J. (SWE) Goerges J. (GER) Kuzmova V. (SVK) Golubic V. (SUI) Zhu L. (CHN) McHale C. (USA) Martic P. (CRO / 14.) Osaka N. (JPN / 3.) Bouzkova M. (CZE) Trevisan M. (ITA) Kenin S. (USA / 15.) Zheng S. (CHN) Kalinskaya A. (RUS)

um 02:30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Cirstea S. (ROU) Strycova B. (CZE) Kanepi K. (EST) Krejcikova B. (CZE) Li A. (USA) Cabrera L. (AUS) Potapova A. (RUS) Williams S. (USA / 9.)

um 03 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ahn K. (USA) Wozniacki C. (DEN) Linette M. (POL) Rus A. (NED) Riske A. (USA / 19.) Wang Y. (CHN) Siniakova K. (CZE) Kvitova P. (CZE / 8.) Zidansek T. (SLO) Han N. ((FRA)

um 04:30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Brengle M. (USA) Garcia C. (FRA) Gasparyan M. (RUS) Sakkari M. (GRE) Keys M. (USA / 11.) Kasatkina D. (RUS) Williams V. (USA) Gauff C. (USA)

um 05 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ferro F. (FRA) Van Uytvanck A. (BEL) Wang Q. (CHN) Parmentier P. (FRA)

um 06 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Konta J. (GBR / 13.) Jabeur O. (TUN)

um 06.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Hercog P. (SLO) Peterson R. (SWE) Hibino N. (JPN) Peng S. (CHN) Juvan K. (SLO) Yastremska D. (UKR) Pera B. (USA) Rybakina E. (KAZ) Sasnovich A. (BLR) Minnen G. (BEL) Stosur S. (AUS) McNally C. (USA)

um 09 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Barty A. (AUS / 1.) Tsurenko L. (UKR)

um 11 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 Stephens S. (USA) Zhang S. (CHN)

Herren:

um 01 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Berrettini M. (ITA / 8.) Harris A. (AUS) Carballes Baena R. (ESP) Berankis R. (LTU) Evans D. (GBR) McDonald M. (USA) Nishioka Y. (JPN) Djere L. (SRB) Pella G. (ARG) Smith J. P. (AUS) Querrey S. (USA) Coric B. (CRO) Safwat M. (EGY) Barrere G. (FRA) Shapovalov D. (CAN) Fucsovics M. (HUN)

um 02.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Albot R. (MDA) Raonic M. (CAN) Lopez F. (ESP) Bautista-Agut R. (ESP / 9.) Sinner J. (ITA) Purcell M. (AUS)

um 03 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Edmund K. (GBR) Lajovic D. (SRB) Garin Ch. (CHI) Travaglia S. (ITA) Opelka R. (USA) Fognini F. (ITA / 12.) Sandgren T. (USA) Trungelliti M. (ARG)

um 04 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Cilic M. (CRO) Moutet C. (FRA) Halys Q. (FRA) Krajinovic F. (SRB) Johnson S. (USA) Federer R. (SUI / 3.) Thompson J. (AUS) Bublik A. (KAZ)

um 04.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Andujar-Alba P. (ESP) Mmoh M. (USA) Davidovich Fokina A. (ESP) Gombos N. (SVK) Hurkacz H. (POL) Novak D. (AUT) Londero J. I. (ARG) Dimitrov G. (BUL / 19.) Polmans M. (AUS) Kukushkin M. (KAZ)

um 05 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Mayer L. (ARG) Paul T. (USA)

um 06 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Ito T. (JPN) Gunneswaran P. (IND) Kohlschreiber P. (GER) Giron M. (USA) Millman J. (AUS) Humbert U. (FRA) Paire B. (FRA) Stebe C. (GER) Schwartzman D. (ARG / 14.) Harris G. (RSA)

um 09 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Tsitsipas S. (GRE / 6.) Caruso S. (ITA)

um 10.30 Uhr: