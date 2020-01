Die Gruppenphase des ATP Cups in Australien neigt sich dem Ende entgegen. An den nächsten beiden Tagen fallen die finalen Entscheidungen um das Weiterkommen und am Donnerstag, 9. Januar 2020, folgt dann das Viertelfinale. Wir von SPOX zeigen Euch, wie's weitergeht.





Nach dem Sieg im zweiten Match stehen die Chancen der deutschen Mannschaft auf den Einzug ins Viertelfinale wieder deutlich besser.

ATP Cup 2020: Termine im Überblick

An den kommenden beiden Tagen stehen die letzten Partien der Gruppenphase an. Dann geht es am 9. Januar mit der K.o.-Runde weiter.

Datum Tag Runde 3. Januar 2020 1 Gruppenphase 4. Januar 2020 2 Gruppenphase 5. Januar 2020 3 Gruppenphase 6. Januar 2020 4 Gruppenphase 7. Januar 2020 5 Gruppenphase 8. Januar 2020 6 Gruppenphase 9. Januar 2020 7 Viertelfinale 10. Januar 2020 8 Viertelfinale 11. Januar 2020 9 Halbfinale 12. Januar 2020 10 Finale

ATP Cup 2020: Spielplan und Modus

24 Nationen sind beim erstmals ausgetragenenen ATP Cup am Start. Ein Team besteht aus zwei Einzel-Profis und einem Doppel. Die Teams bestreiten pro Paarung immer drei Spiele, somit gibt es auch beim Stand von 2:0 noch ein Doppel zum Abschluss. Für einen Sieg werden zwei gewonnene Sätze benötigt.

Eingeteilt sind alle Mannschaften in sechs Vierergruppen. Jeweils die Gruppensieger und die besten zwei Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Auch in der K.o.-Phase gilt das gleiche Modell wie bereits in der Vorrunde.

ATP Cup live im TV und Livestream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet rund 120 Stunden Live-Content aus Australien. Zudem wird die K.o.-Phase komplett gezeigt und eine Konferenz mit allen anderen Spielen der Gruppenphase zur Verfügung gestellt.

Der Bezahlsender bietet seinen Kunden zudem einen Livestream via SkyGo an. Alternativ könnt Ihr Euch mit SkyTicket einen Tagespass, der kostenpflichtig ist, sichern.

Solltet Ihr aus Österreich kommen, könnt Ihr das Turnier und alle Spiele der österreichischen Mannschaft live im Free-TV bei ServusTV sehen.

ATP Cup: Überblick der Gruppen

Deutschland hat bereits zwei Gruppenspiele absolviert, nach der Auftaktniederlage gegen Australien konnte die Mannschaft trotz der Niederlage von Alexander Zverev einen Sieg gegen Griechenland einfahren. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Kanada kämpfen die Deutschen nun um den Einzug ins Viertelfinale.

Gruppe A: Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika

Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika Gruppe B: Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien

Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien Gruppe C: Spanien, Japan, Uruguay, Georgien

Spanien, Japan, Uruguay, Georgien Gruppe D: Russland, Italien, USA, Norwegen

Russland, Italien, USA, Norwegen Gruppe E: Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen

Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen Gruppe F: Deutschland, Australien, Kanada, Griechenland

ATP Cup: Das deutsche Team

Kapitän des deutschen Teams ist Tennis-Legende Boris Becker.

Spieler Art Weltrangliste Alexander Zverev Einzel 7 Jan-Lennard Struff Einzel 35 Kevin Krawietz und Andreas Mies Doppel 9/11