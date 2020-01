Tennis, Tag 5: ATP Cup heute live im TV und Livestream

Am fünften Tag des ATP Cups ist das deutsche Team um Alexander Zverev wieder in Aktion. SPOX verrät Euch, gegen wen Deutschland spielt und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

ATP-Cup, Tag 5: Die Einzelspiele des Tages

Folgende Einzelpartien werden am fünften Tag des ATP Cups absolviert.

Geplante Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 0 Uhr Corrie (GBR) Cozbinov (MDA) 1 Uhr Struff (GER) Auger-Aliassime (CAN) 1.30 Uhr Evans (GBR) Albot (MDA) 2.30 Uhr A. Zverev (GER) Shapovalov (CAN) 3 Uhr Khachanov (RUS) Durasovic (NOR) 4.30 Uhr Medvedev (RUS) Ruud (NOR) 7.30 Uhr Darcis (BEL) Kuzmanov (BUL) 8.30 Uhr Pervolarakis (GRE) Kyrgios (AUS) 9 Uhr Goffin (BEL) Dimitrov (BUL) 10 Uhr Tsitsipas (GRE) De Minaur (AUS) 10.30 Uhr Travaglia (ITA) Fritz (USA) 12 Uhr Fognini (ITA) Isner (USA)

ATP Cup, Tag 5: Die Doppel-Partien des Tages

Folgende Doppel-Partien folgen auf die Einzelspiele:

Geplante Uhrzeit Team 1 Team 2 3 Uhr J. Murray/Salisbury (GBR) Albot/Cozbinov (MDA) 4 Uhr Mietz/Krawietz (GER) Auger-Aliassime/Shapovalov (CAN) 6 Uhr Khachanov/Medvedev (RUS) Durasovic/Ruud (NOR) 10.30 Uhr Gille/Viegen (BEL) Dimitrov/Kuzmanov (BUL) 11.30 Uhr Pervolarakis/Tsitsipas (GRE) Guccione/Peers (AUS) 13.30 Uhr Bolelli/Fognini (ITA) Krajicek/Ram (USA)

ATP-Cup im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte für den ATP Cup in Deutschland gesichert. Alle Begegnungen der deutschen und österreichischen Mannschaften werden live und in voller Länger übertragen. Für alle andere Spiele gibt es auf Sky eine Konferenz.

Ab der K.o.-Phase werden dann alle Spiele in voller Länge gezeigt. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Sascha Roos und Markus Götz im Einsatz. Sie werden von Experte Patrik Kühnen begleitet, der die Matches analysiert.

Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr als Sky-Kunde das Ganze auch via SkyGo im Livestream sehen. Solltet Ihr kein Kunde von Sky sein, könnt Ihr zudem via SkyTicket einen Tagespass kaufen.

In Österreich zeigt ServusTV den ATP Cup live im Free-TV. Der Sender bietet in Österreich auch einen Livestream der Übertragung an.

ATP Cup: Der Modus

Der reformierte ATP Cup findet so zum ersten Mal statt. Die drei australischen Städte Sydney, Brisbane und Perth sind die Austragungsorte. Insgesamt nehmen 24 Nationalmannschaften an diesem Turnier teil.

Diese 24 Mannschaften wurden in sechs Gruppe a vier Teams eingeteilt. Dort treten alle vier Länder je einmal gegeneinander an. Ein Aufeinandertreffen besteht dabei immer aus zwei Einzel und einem Doppel. Dabei gewinnt die Mannschaft, die zwei der Partien für sich entscheiden konnte.

Die sechs Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich dabei für das Viertelfinale.

ATP-Cup: Der Stand in der deutschen Gruppe F

Nach der Niederlage gegen Gastgeber Australien und dem Sieg gegen Griechenland geht es für die deutsche Mannschaft heute um alles.