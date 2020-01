Tennis - ATP Cup: Zverev erneut schwach - DTB zittert gegen Griechenland

Ein völlig indisponierter Alexander Zverev hat beim ATP Cup in Brisbane seine zweite Niederlage kassiert. Im zweiten Spiel der Gruppe F gegen Griechenland unterlag der Weltranglistensiebte dem griechischen Topspieler Stefanos Tsitsipas nach 1:13 Stunden mit 1:6, 4:6. Zuvor hatte Jan-Lennard Struff 6:1, 6:4 gegen Michail Pervolarakis gewonnen.

Wie schon bei seiner Pleite gegen Alex de Minaur (6:4, 6:7, 2:6) bei der 0:3-Auftaktniederlage des DTB gegen Australien bot Zverev auch gegen Tsitsipas eine ganz schwache Vorstellung. Erneut zeigte er keine gute Körpersprache und nicht den gewünschten Willen, das Match für sich zu entscheiden.

Der 22-Jährige hatte außerdem einmal mehr große Probleme mit seinem Aufschlag. Er fabrizierte zehn Doppelfehler.

Damit fällt die Entscheidung im Doppel, in dem die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies für Deutschland antreten.

Deutschland im letzten Vorrundenspiel gegen Kanada

Der ATP Cup wird bis zum 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Es geht um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, die Profis können zudem Punkte für die Weltrangliste sammeln.

Deutschland spielt in der Gruppe F am Dienstag sein letztes Vorrundenspiel gegen Kanada. Die Gruppenersten und zwei besten -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, das ebenso wie Halbfinale und Finale komplett in Sydney gespielt wird.