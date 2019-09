Laver Cup 2019: Die Spiele mit Roger Federer, Alexander Zverev und Dominic Thiem heute live im TV, Live-Stream und Live-Ticker

Am heutigen Freitag startet zum dritten Mal in der Geschichte des internationalen Tennis der Laver Cup, bei dem sich die besten ATP-Spieler aus Europa mit den besten Spielern einer Weltauswahl messen. Wo ihr die Partien heute live im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Erlebe den kompletten Laver Cup 2019 live und hautnah im Eurosport-Channel auf DAZN und sichere Dir dazu jetzt Deinen DAZN-Gratismonat!

Knapp ein Jahr ist es her, als ausgerechnet Alexander Zverev, seines Zeichens bester deutscher Tennisspieler aktuell auf der ATP-Tour, den Sieg von Team Europa beim Laver Cup 2018 eintütete.

Zverev schlug im letzten Spiel beim Stand von 10:8 für Team Europa den damals an neun gesetzten Kevin Anderson in zwei Sätzen und bescherte den europäischen Spitzenspielern somit die Titelverteidigung. Auch in diesem Jahr geht Zverev wieder für Team Europa auf Punktejagd. Neben der Nummer sechs der Welt sind außerdem auch Roger Federer, Rafael Nadal und Dominic Thiem für Europa mit dabei.

© getty

Laver Cup 2019: Austragungsort, Modus und Zeitplan

Der Laver Cup 2019 findet vom 20. bis 22. September im Palexpo im schweizerischen Genf statt. Am ersten Tag wird beim Laver Cup pro Sieg ein Punkt vergeben, am zweiten Tag werden zwei Punkte und am dritten Tag drei Punkte pro Sieg vergeben. Insgesamt kann ein Team somit maximal 24 Punkte in elf Matches holen. Sollte es nach dem elften Match unentschieden stehen, wird ein zwölftes Match ausgetragen.

Tag 1: Ein Punkt pro Sieg bei insgesamt vier Matches (drei Einzel und ein Doppel)

Tag 2: Zwei Punkte pro Sieg bei insgesamt vier Matches (drei Einzel und ein Doppel)

Tag 3: Drei Punkte pro Sieg bei maximal vier Matches (vier Einzell)

Laver Cup 2019 im TV und Live-Stream verfolgen

Der Laver Cup 2019 wird erstmals seit seiner Einführung 2017 im deutschen Free-TV zu sehen sein. Der Sender Eurosport zeigt alle Spiele aus Genf live und in voller Länge. Auch einen Live-Stream stellt der Sport-TV-Sender zur Verfügung. Mit dem Eurosport Player verpasst Ihr keine Matches aus dem Palexpo in Genf. Monatlich kostet der Streamingdienst von Eurosport 6,99 Euro.

Durch die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, in deren Zuge der Streamingdienst auf seiner Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Livestream ausstrahlt, habt Ihr zusätzlich eine dritte Alternative, um den Laver Cup 2019 live verfolgen zu können. Neben den Eurosport-Channels zeigt DAZN außerdem zahlreiche Topspiele des internationalen Fußballs und viele Live-Events aus dem US-Sport (NFL, NBA, NHL und MLB).

Laver Cup 2019: Spielplan am Freitag - Federer, Zverev und Thiem im Einsatz

Den Auftakt des Laver Cup 2019 begeht für Team Europa der Österreicher Dominic Thiem, der im ersten Einzel auf Denis Shapovalov trifft. Weiter geht es mit dem Match zwischen Fabio Fognini (Italien) und Jack Sock (USA). In der Night Session spielt Stefanos Tsitsipas für Team Europa das letzte EInzel des Tages gegen Taylor Fritz (USA).

Das Highlight aus deutscher Sicht ist jedoch das letzte Match des Tages: Im Doppel treten Alexander Zverev und Roger Federer gemeinsam gegen Denis Shapovalov und Jack Sock an. Das letzte Spiel des ersten Tages könnte aus Zeitgründen allerdings auch erst am Samstag stattfinden.

Einzel/Doppel Europa Welt Uhrzeit Einzel Dominic Thiem Denis Shapovalov 13 Uhr Einzel Fabio Fognini Jack Sock ca. 14.30 Uhr Einzel Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz 19 Uhr Doppel Federer/Zvererv Shapovalov/Sock ca. 20.30 Uhr

Laver Cup 2019 heute live im LIVE-TICKER

Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben, die Spiele im TV bei Eurosport oder im Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen zu können, habt Ihr mit dem SPOX-LIVETICKER dennoch die Gelegenheit, keinen Ballwechsel aus Genf zu verpassen.

"ATP ziemlich korrupt": Der nächste Eintrag in die Kyrgios-Skandalakte © getty 1/25 "Zwischen Genie und Wahnsinn": Kaum eine Beschreibung trifft besser auf Nick Kyrgios zu. Im August gewann er die Washington Open, bei den US Open sorgte er jedoch für den nächsten Eklat. SPOX blickt auf die Ausraster des Australiers zurück. © getty 2/25 Er kann es nicht lassen. Nick Kyrgios schlägt Steve Johnson bei den US Open in Runde eins souverän in drei Sätzen. Nach dem Spiel bezeichnet er die ATP als "ziemlich korrupt". Diese hatte ihm eine Geldstrafe wegen eines seiner Ausraster aufgebrummt. © getty 3/25 Die Folge des Vorwurfs? Die ATP hat Ermittlungen gegen den Australier aufgenommen. Ende offen, denn noch ist nicht bekannt, wie lange der Weltverband ermitteln wird und welches Strafmaß ihm blühen könnte. © getty 4/25 Kyrgios kann aber nicht nur für Eklats sorgen, er kann auch geil Tennis spielen! In Washington hat er Anfang August mal wieder ein Turnier gewonnen. Im Finale besiegte er den Russen Daniil Medvedev 7:6, 7:6. © getty 5/25 Seine neueste Weltklasse-Taktik: Kyrgios holt sich vor dem Matchball Rat bei Fans. Wohin soll ich aufschlagen? Hat ganz gut geklappt, also gab es als Dank eine Umarmung. Was für ein Typ! © getty 6/25 Vor seinem Washington-Titel hatte Kyrgios seinen letzten großen Auftritt in Wimbledon, als er in einem Hammer-Match Rafa Nadal unterlag. Er hätte mehr von unten aufschlagen sollen, denn damit war er gegen Nadal sehr erfolgreich... © getty 7/25 Sein Erstrundensieg in Wimbledon gegen seinen Kumpel Jordan Thompson war ein typischer Kyrgios. Er beschimpfte einen zu lauten Ordner, er beschimpfte sein eigenes Team und er forderte Strafen für Linienrichter nach falschen Entscheidungen. © getty 8/25 Auch die Pressekonferenz hatte es in sich: Kyrgios war mal wieder nicht wirklich zufrieden mit den Fragen. "Was für eine tolle Frage? Die ist ja so interessant." Auch gut: "Das macht so Spaß hier." © getty 9/25 Kyrgios schlug Nadal 2019 auf dem Weg zum Turniersieg in Acapulco und bezeichnete ihn später als "verbitterten Verlierer". Nadals Onkel Toni hatte Kyrgios zuvor fehlende Bildung vorgeworfen. Die Antwort: "Ich war 12 Jahre auf der Schule, du Idiot!" © getty 10/25 Schauen wir mal zurück auf Wimbledon 2015. Damals bekommt Kyrgios eine Verwarnung, weil er seinen Schläger so hart auf den Boden knallt, dass dieser in die Zuschauer fliegt. © getty 11/25 Damit aber nicht genug. Im Match gegen Diego Schwartzman sind folgende Worte zu hören: "Dreckiger Abschaum." Kyrgios entschuldigt sich später und meint, dass die Worte ihm selbst galten ... © getty 12/25 Im Match gegen Milos Raonic legt sich Kyrgios mit einer Zuschauerin an. "Sie hat angefangen zu lachen, ich fand es nicht wirklich witzig." Beim Aus gegen Richard Gasquet stehen dann Vorwürfe im Raum, aus Frust absichtlich Punkte abgeschenkt zu haben. © getty 13/25 Beim Rogers Cup 2015 in Montreal teilt Kyrgios von den Platzmikrofonen gut eingefangen Stan Wawrinka folgendes mit: "Kokkinakis hat deine Freundin geknallt, sorry, dir das sagen zu müssen, Kumpel." Der etwas andere Trash-Talk. Die Folge: 28 Tage Sperre. © getty 14/25 Weiter geht es bei den French Open 2016. Kyrgios bekommt eine Verwarnung, weil er einen Balljungen anschreit. "Handtuch!" Kyrgios verteidigt sich, es sei laut gewesen auf dem Platz und außerdem würde Djokovic dafür nie bestraft werden ... © getty 15/25 Wimbledon 2016: Kyrgios bezeichnet sein Team als "zurückgeblieben". Sie hatten ihn nicht gut genug angefeuert. Später entschuldigt er sich mit den Worten: "Manchmal bin ich einfach eine Pest." © getty 16/25 Shanghai Masters 2016: Kyrgios schenkt das Match gegen Mischa Zverev (3:6, 1:6) her und wird vom Platz gebuht. Als Strafe muss er 16.500 Dollar bezahlen, außerdem wird er für drei Wochen aus dem Verkehr gezogen. © getty 17/25 Australian Open 2017: Kyrgios führt gegen Seppi schon klar, ehe er noch in fünf Sätzen verliert und wieder eine fragwürdige Einstellung zeigt. Die Fans buhen ihn aus und John McEnroe meint: "Er könnte die Nr. 1 sein, aber mental ist er die 200!" © getty 18/25 Acapulco 2017: Kyrgios spielt gegen Dudi Sela und meint in Richtung einiger Fans des Israelis: "Shut the f**k up!" Nach dem Match gerät er sogar noch mit Sela aneinander. © getty 19/25 US Open 2017: Ein angeschlagener Kyrgios verliert in Runde eins gegen Millman und wird wegen schlechten Benehmens (Fluchen und Schläger schmeißen) mal wieder mit einer Geldstrafe belegt. Diesmal sind es knapp 7000 Dollar. © getty 20/25 Shanghai Masters 2017: Schon wieder Shanghai und schon wieder wird es hässlich. Kyrgios droht genervt von Schiri und Fans gegen Steve Johnson damit, vom Platz zu gehen, wenn er den ersten Satz verliert. Genau so kommt's. © getty 21/25 Queens 2018: Die nächste Geldstrafe ist fällig ... Beim Seitenwechsel macht Kyrgios auf der Bank mit einer Wasserflasche Masturbationsgesten. "Ich bekomme eine 15.000-Dollar-Strafe, weil ich mit einer Wasserflasche spiele." © getty 22/25 Rom 2019: Kyrgios beschimpft einen Fan, bekommt eine Game Penalty, wirft vor Wut einen Stuhl auf den Platz und wird disqualifiziert. Außerdem gibt er ein seitdem berühmtes Podcast-Interview und zieht u.a. über Djokovic her. "Sein Jubel ist oberpeinlich." © getty 23/25 Queens 2019: Beim Seitenwechsel bei den anderen zuschauen, das macht auch nur Kyrgios. Kyrgios beschimpft sich zwischendurch sogar selbst. "Du bist faul. Und du hast bis 3 Uhr nachts FIFA gezockt, was erwartest du?" © getty 24/25 Schiri Fergus Murphy bekommt es richtig ab. "Der Ball war so weit aus, kein Witz. Was machst du da oben? Und dein Hut sieht lächerlich aus, es scheint nicht mal die Sonne." In Queens muss Kyrgios am Ende 17.500 Dollar blechen. © getty 25/25 Einer, der Kyrgios oft verteidigt hat, ist Roger Federer. Aber auch er meinte zuletzt in Wimbledon: "Wichtig ist, dass die Kinder sich keinen Seich (Schweizerdeutsch für Blödsinn) bei ihm abschauen."

Laver Cup 2019: Team Europa gegen Team Welt - die Kader

Die ganz großen Namen finden sich beim Laver Cup fast schon traditionell im Team Europa wieder. In Rafael Nadal und Roger Federer treten zwei absolute Superstars auf Seiten der Europäer an. Komplettiert wird das Team durch die Top-10-Spieler Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Roberto Bautista Agut. Einzig Fabio Fognini befindet sich aus dem Team Europa nicht in den Top-10 der ATP.

Bei der Weltauswahl ist John Isner der bestplatzierteste Spieler im ATP-Ranking (20), allerdings bringt Team Welt in Milos Raonic, Nick Kyrgios und Denis Shapovalov ebenfalls jede Menge Grand-Slam-Erfahrung auf den Court in Genf. Angeführt werden die beiden Teams von den Tennis-Legenden und Kapitänen Björn Biorg (Europa) und John McEnroe (USA).