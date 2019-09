Laver Cup live sehen: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Der Laver Cup 2019 steht in den Startlöchern. Vom 20. bis zum 22. September treten europäische Champions gegen eine Auswahl der Weltspitze an und ermitteln so das beste Tennis-Team. Wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Laver Cup 2019: Austragungsort und Spielplan

Die diesjährige Ausgabe des Laver Cups findet in der Schweiz statt, genauer gesagt in der 200.000-Einwohnerstadt Genf inmitten des gleichnamigen Kantons. Ausgetragen wird der Laver Cup an insgesamt drei Tagen von Freitag, den 20. bis Sonntag den 22. September. Dabei stehen die Duelle an Tag 1 des Turniers bereits fest:

Einzel/Doppel Europa Welt Uhrzeit Einzel Dominic Thiem Denis Shapovalov 13 Uhr Einzel Fabio Fognini Jack Sock 14.30 Uhr Einzel Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz 19 Uhr Doppel Federer/Zvererv Shapovalov/Sock 20.30 Uhr

Laver Cup 2019: So läuft die Übertragung

Den Laver Cup 2019 seht Ihr live im Eurosport-Channel auf DAZN. Die Übertragung beginnt an jedem Spieltag jeweils um kurz vor 13 Uhr. Am Samstag startet der Sender zwei separate Übertragungen, jeweils am Nachmittag und am Abend. Natürlich ist der Laver Cup auch im Free-TV über Eurosport empfangbar.

Laver Cup 2019 im Liveticker verfolgen

Der Laver Cup wird übrigens so wie viele andere Tennisturniere auch im SPOX-Liveticker bereitgestellt. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene und bleibt auf dem Laufenden. In der Ticker-Übersicht verliert Ihr nie den Überblick, über die Matches, die gerade laufen.

Laver Cup 2019: Das sind die Teilnehmer

Die jeweils vier am höchsten gerankten Tennisspieler sind beim Laver Cup wie jedes Jahr gesetzt. Dazu kommen pro Team nochmal zwei Spieler, die von den Kapitänen ausgewählt werden. In diesem Jahr sind die Kapitäne der beiden Teams: Björn Borg und Thomas Enqvist für "Europa" und John und Patrick McEnroe für das Team "Welt".

Team Europa Team Welt Roger Federer John Isner Rafael Nadal Milos Raonic Dominic Thiem Nick Kyrgios Alexander Zverev Denis Shapovalov Fabio Fognini Taylor Fritz Roberto Bautista Agut (Reserve) Jordan Thompson (Reserve)

Laver Cup: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Der Laver Cup wird erst zum insgesamt dritten Mal ausgetragen. Bislang konnte stets das Team Europa gewinnen. Ob die Europäer auch dieses Wochenende wieder die Nase vorne haben werden?