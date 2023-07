Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 20. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France wird heute die 20. Etappe absolviert. SPOX verrät, wie Ihr den Rennabschnitt live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 110. Tour de France neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Samstag, den 22. Juli, findet die 20. Etappe, die vorletzte der Tour, statt. Die Radprofis absolvieren heute die letzte Bergetappe und starten dafür um 13.30 Uhr in der ostfranzösischen Stadt Belfort. Danach müssen sechs Bergwertungen und ein Sprint gemeistert werden, ehe in Le Markstein das Rennen endet.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 20. Etappe im TV und Livestream

An der Übertragungssituation hat sich auch zwei Rennen vor Schluss nichts getan. Eurosport und die ARD sind weiterhin die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung im Free-TV und Livestream geht. Bei Eurosport 1 werden bereits ab 13 Uhr die ersten Livebilder ausgestrahlt, die ARD steigt um 13.50 Uhr ein.

© getty Jonas Vingegaard hat den Tour-Sieg so gut wie in der Tasche.

Während die ARD den Livestream bei sportschau.de kostenlos anbietet, wird für die Streams bei discovery+ und DAZN, aber auch bei GCN, ein kostenpflichtiger Zugang benötigt.

DAZN etwa stellt seinen Kunden drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Radsport bieten davon jedoch nur zwei an - nämlich das Unlimited- und das Super-Sports-Paket.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 20. Etappe im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 20. Etappe im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Möglichkeit, um bei der 20. Etappe live mit dabei zu sein. Wir beschreiben das Geschehen auf dem Asphalt in Form eines Livetickers mit.

Hier geht es zum Liveticker der 20. Etappe.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 20. Etappe im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 20

20 Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Strecke: Belfort - Le Markstein Fellering

Belfort - Le Markstein Fellering Streckenlänge: 133 km

133 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+ , DAZN , sportschau.de , GCN

, , , Liveticker: SPOX

Tour de France 2023: Der Rennkalender