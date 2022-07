Die erste Woche der Tour de France haben die Rennfahrer absolviert. Heute geht es weiter mit der 8. Etappe beim bedeutendsten Straßenradrennen der Welt. Wo Ihr die 8. Etappe der Tour de France heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spektakels, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt das DAZN-Abo sichern und die 8. Etappe der Tour de France live verfolgen!

Ein Drittel der diesjährigen Tour de France liegt hinter den Athleten. Am heutigen Samstag, den 09. Juli, beginnt. Der offizielle Start der Etappe erfolgt um 13.05 Uhr, der scharfe Start ist für 13.20 Uhr terminiert.

Auf die Rennfahrer wartet heute eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Etappe. Von der französischen Stadt Dole legen die Fahrer am heutigen Tag über 186 Kilometer bis ins schweizerische Lausanne zurück und müssen dabei einige knackige Anstiege bewältigen. Nach einer langen Abfahrt hinter dem Cote de Petra Felix wartet auf die Radsportler vor dem Ziel ein letzter kurzer Anstieg - ideales Terrain für Ausreißer.

In der Gesamtführung führt weiterhin der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar. Das Gelbe Trikot konnte der Fahrer vom UAE Team Emirates Wout van Aert auf beeindruckende Art und Weise bei der 6. Etappe abnehmen. Verteidigt der Slowene Pogacar auch heute das maillot jaune des Gesamtführenden?

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 8. Etappe, Tour de France 2022

8. Etappe, Tour de France 2022 Datum: 09. Juli

09. Juli Scharfer Start: 13.20 Uhr

13.20 Uhr Start - Ziel: Dole - Lausanne

Dole - Lausanne Übertragung im TV: Eurosport, ARD, ONE

Übertragung im Livestream: DAZN , Eurosport Player, sportschau, ARD -Mediathek

, -Mediathek Übertragung im Liveticker: SPOX

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch die heutige 8. Etappe der Tour de France verfolgen einige Sender live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr das Spektakel auf Eurosport, ONE und in der ARD. Zudem stehen Euch diverse Livestreams zur Verfügung, beispielsweise auf DAZN.

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Eurosport zeigt heute die gesamte 8. Etappe der Tour de France live im Free-TV. Ab 12.55 Uhr beginnt die Übertragung bei Eurosport. Die Etappe beginnt offiziell um 13.05 Uhr.

Im Free-TV seht Ihr das Spektakel ebenfalls in der ARD und auf ONE. Den Beginn der 8. Etappe könnt Ihr heute ab 13.35 Uhr auf ONE verfolgen. Die Übertragung übernimmt die ARD um 14.30 Uhr. Dor seht Ihr den Rest der Etappe live und vollumfänglich.

© getty Tadej Pogacar trägt aktuell das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Den kostenlosen Livestream der ARD und ONE findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Dort könnt Ihr die 8. Etappe heute ab 13.35 Uhr live und in voller Länge verfolgen.

Schon ab 12.55 Uhr seht Ihr den Livestream von Eurosport mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr alle Inhalte des Sportsenders live und vollumfänglich streamen.

Das geht auch mit einem Abonnement bei DAZN. Als DAZN-Kunden habt Ihr nämlich ebenfalls Zugriff auf alle Inhalte von Eurosport. Die 8. Etappe der Tour de France seht Ihr dort also auch ab 12.55 Uhr im Livestream. Neben der Übertragung der Tour de France, könnt Ihr auf DAZN auch die EM 2022, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch vieles mehr sehen. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr.

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2022: Gesamtwertung nach 7 Etappen

Platz Name Zeit/Abstand 1. Tadej Pogacar 24:43:14 2. Jonas Vingegaard +0:35 3. Geraint Thomas +1:10 4. Adam Yates +1:18 5. David Gaudu +1:31 6. Romain Bardet +1:32 7. Thomas Pidcock +1:35 8. Neilson Powless +1:37 9 Enric Mas +1:43 10. Daniel Martinez +1:55

Tour de France 2022, Übertragung: 8. Etappe heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die gesamte 8. Etappe der Tour de France im Liveticker. Hier bei uns verpasst Ihr nichts von der heutigen Etappe. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick