Für die Athleten der Tour de France steht am heutigen Tag die 6. Etappe auf dem Programm. Für die Radfahrer geht es heute von Binche nach Longwy. Alle Informationen zu der Übertragung der Etappe und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der gestrigen Tortur über die Kopfsteinpflaster geht es für die Rennfahrer bei der Tour de France heute anspruchsvoll weiter. Die 6. Etappe führt die Fahrer heute durch die Ardennen vom belgischen Binche nach Longwy, einer französischen Kleinstadt, die direkt an der Grenze zu Luxemburg und Belgien liegt.

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Donnerstag, den 07. Juli, startet für die Radfahrer bei der Tour de France die 6. Etappe. Um 12.05 Uhr starten die Athleten im belgischen Binche. Nach gut 220 Kilometern wartet für die Rennfahrer dann das Ziel in Longwy - die 6. Etappe ist damit die längste der diesjährigen Tour de France.

Die Etappe ist hügelig und wäre damit für einen Massensprint eigentlich prädestiniert. Rund fünf Kilometer vor dem Ziel in Longwy erwartet die Radfahrer jedoch ein etwa 800 Meter langer Anstieg. Keine ideale Ausganglage für die Sprinter, die am Berg aller Voraussicht nach abgehängt werden.

Gute Chancen weiterhin im Gelben Trikot zu bleiben hat dennoch Wout van Aert. Seit der 2. Etappe trägt der Belgier das Trikot des Gesamtführenden. Der letztjährige Tour-Sieger Tadej Pogacar befindet sich dennoch in Schlagdistanz und kann van Aert heute durchaus gefährlich werden.

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute live im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Tagen seht Ihr auch heute die 6. Etappe in der ARD, ONE und auf Eurosport live im Free-TV. Zudem könnt Ihr das Spektakel in diversen Livestreams verfolgen, beispielsweise auf DAZN.

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Live und in voller Länge zeigt Eurosport am heutigen Donnerstag die 6. Etappe der Tour de France im Free-TV. Der Sportsender beginnt mit seiner Übertragung der Etappe um 11.55 Uhr. Um 12.05 Uhr erfolgt heute der Startschuss in Binche.

In der ARD seht Ihr das Finale der 6. Etappe live. Ab 16.05 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Etappe, die für die ARD von Florian Naß kommentiert wird. Den Beginn der Etappe könnt Ihr auf ONE ab 12.35 Uhr verfolgen. Um 16.05 übernimmt die ARD dann die Übertragung der 6. Etappe.

© getty Kann Tadej Pogacar heute Zeit in der Gesamtwertung gut machen?

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wenn Ihr die 6. Etappe der Tour de France im Livestream verfolgen wollt, bieten sich Euch gleich mehrere Optionen. Die ARD zeigt das Spektakel im kostenlosen Livestream ab 12.35 Uhr auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek.

Mit dem Eurosport Player könnt Ihr das gesamte Programm des Sportsenders verfolgen und so auch die heutige Etappe live und vollumfänglich im Livestream erleben. Ihr benötig ein kostenpflichtiges Abo um den Eurosport Player nutzen zu können.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr ebenfalls das komplette Programm von Eurosport im Livestream sehen, da die beiden Sender eine Kooperation eingegangen sind, die Euch das als DAZN-Kunden ermöglicht. Ein Abonnement bei DAZN kostet 29,99 Euro im Monat. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Neben der Tour de France seht Ihr auf DAZN auch die Frauen-EM, die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, Boxen, die NBA, die NFL, Handball und noch vieles mehr.

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 6. Etappe der Tour de France

6. Etappe der Tour de France Datum: 07. Juli

07. Juli Start: 12.05 Uhr

12.05 Uhr Start - Ziel: Binche - Longwy

Binche - Longwy Etappenlänge: 219,9 km

219,9 km Übertragung im TV: ARD, Eurosport, ONE

ARD, Eurosport, ONE Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, Eurosport

, ARD, Eurosport Liveticker: SPOX

Tour de France 2022, Übertragung: 6. Etappe heute im Liveticker

In einem ausführlichen Liveticker verfolgen wir am heutigen Donnerstag für Euch die 6. Etappe der Tour de France hier bei SPOX. Bei uns verpasst Ihr nichts von den Ereignissen der Etappe. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

