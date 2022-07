Tour de France 2022, Übertragung: 11. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France steht am heutigen Mittwoch die 11. Etappe an. SPOX erklärt, welcher Sender das Rennen wann live im TV und Livestream überträgt und wo man es im Liveticker verfolgen kann.

Die Tour de France 2022 ist so ziemlich an ihrer Hälfte angekommen. 21 Etappen werden insgesamt absolviert, zehn davon sind bereits bestritten. Am heutigen Mittwoch, den 13. Juli findet die 11. Etappe statt.

Diese beginnt für die Profis in Albertville, los geht es um 12.15 Uhr. Von dort aus warten 151,7 Kilometer auf die Fahrer, dabei müssen sie 4000 Höhenmeter zurücklegen. Die Ziellinie befindet sich auf dem Col de Granon, der mit 2413 Metern die höchste Bergankunft in diesem Jahr ist. Die Strecke beinhaltet eine Steigung von neun Prozent. Voraussichtliches Ende ist um 17.10 Uhr.

SPOX verrät, wie Ihr die 11. Etappe der Tour de France heute live im TV, Livestream und Liveticker miterlebt.

© getty Die halbe Tour de France 2022 ist absolviert.

Tour de France 2022, Übertragung: 11. Etappe heute live im TV und Livestream

Die Tour de France werdet Ihr auch bei der heutigen 11. Etappe live im TV verfolgen können. Einerseits nimmt sich erneut die ARD der Übertragung an - im Hauptprogramm allerdings erst ab 15.10 Uhr. Zuvor könnt Ihr das Rennen beim ARD-Sender One miterleben, dort geht es um 12.45 Uhr los. Ebenso seid Ihr im Livestream auf sportschau.de auch dabei.

Parallel zur Übertragung im öffentlich-rechtlichen Sender ist auch Eurosport live zur Tour auf Sendung, einschalten müsst Ihr dazu auf Eurosport 1. Übertragungsstart ist um 12 Uhr - auch via Livestream, der bei Eurosport aber kostenpflichtig ist. Hier gibt es mehr Infos zum Eurosport Player.

Ein sicherlich nützlicher Hinweis: Ihr seid DAZN? Wenn ja, dann könnt Ihr Eurosport 1 sowie übrigens auch Eurosport 2 ohne Zusatzkosten auch bei dem Streamingdienst abrufen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport. Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Angebot von DAZN nutzen, das Jahresabo kann man bis 31. Juli auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro abschließen.

Dazu zeigt GCN, das Global Cycling Network, die Tour de France komplett ohne Werbungen. Kosten in Höhe von 6,99 Euro pro Monat werden dafür fällig.

© cyclingmagazine.de Die 11. Etappe der Tour de France 2022.

Tour de France 2022, Übertragung: 11. Etappe heute im Liveticker

Ihr seid verhindert und könnt die Tour de France nicht im TV oder Livestream sehen? Das muss nicht bedeuten, dass Ihr das Rennen live komplett verpasst, denn SPOX begleitet die 11. Etappe schriftlich. Klickt Euch in den Liveticker, um nichts zu verpassen.

Tour de France: Kämna erobert Rang zwei der Gesamtwertung

Der deutsche Topfahrer Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) hat auf der zehnten Etappe der 109. Tour de France das Gelbe Trikot nur knapp verpasst. Der 25-Jährige belegte als Teil einer Ausreißergruppe den zehnten Platz und eroberte Rang zwei der Gesamtwertung. Auf Titelverteidiger Tadej Pogacar an der Spitze fehlten am Ende nur elf Sekunden.

Bei der mittelschweren Alpenetappe, die nach 148,1 km in Megeve endete, siegte der Däne Magnus Cort Nielsen (EF Education). Routinier Simon Geschke verteidigte derweil das Bergtrikot, Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) belegte als bester Deutscher den sechsten Rang.

