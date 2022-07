Tour de France 2022, Übertragung: 10. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem ersten Ruhetag wird die Tour de France heute mit der 10. Etappe fortgesetzt. Wie Ihr den Abschnitt live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren, um die 10. Etappe live zu verfolgen!

Nach neun kräftezehrenden Etappen gab es gestern im Rahmen der Tour de France den ersten Ruhetag. Nichtsdestotrotz war es nicht der erste Tag, an dem die Radprofis Pause hatten, bereits auf die 3. Etappe folgte vor mehr als einer Woche ein Transfertag.

Am heutigen Dienstag, den 12. Juli, wird der prestigeträchtigste Wettbewerb im Radsport wieder fortgesetzt, die 10. Etappe, die zur Gänze in Frankreich gefahren wird, steht an. Sie wird um 13.40 Uhr mit dem scharfen Start in Morzine eröffnet und endet in Megève im Osten des Landes. Nachdem die 9. Etappe eine Hochgebirgsetappe war, ist die 10. heute wieder eine hügelige.

Weiterhin im Gelben Trikot für den Gesamtführenden unterwegs ist der Slowene Tadej Pogacar. Der Titelverteidiger genießt einen 39-Sekunden-Vorsprung auf Jonas Vingegaard.

Tour de France - Gesamtwertung nach 9 Etappen Platz Name Zeit/Abstand 1. Tadej Pogacar 33:43:44 2. Jonas Vingegaard +0:39 3. Geraint Thomas +1:17 4. Adam Yates +1:25 5. David Gaudu +1:38 6. Romain Bardet +1:39 7. Thomas Pidcock +1:46 8. Enric Mas +1:50 9 Neilson Powless +1:55 10. Nairo Quintana +2:13

Tour de France 2022, Übertragung: 10. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch die 10. Etappe der Tour de France wird bei einigen Sendern im Free-TV übertragen. Eurosport bietet die gesamte Etappe ab 13.15 Uhr bei Eurosport 1 an. Auch die ARD ist wieder für die Übertragung zuständig - nur mit dem Unterschied, dass diese erst um 16.06 Uhr losgeht. One, ein Zusatzsender der ARD, ist ab 14 Uhr im Einsatz.

© getty Tadej Pogacar führt das Gesamtklassement an.

Zudem lässt sich das Rennen auch im Livestream verfolgen. Auch hierfür sind Eurosport und die ARD die richtigen Ansprechpartner. Der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig und im Eurosport-Player für 6,99 Euro je Monat freischaltbar. Die ARD hingegen bietet ihren Livestream kostenlos (ab 14.30 Uhr) bei sportschau.de an.

Da die beiden Eurosportsender wegen einer Kooperation rund um die Uhr bei DAZN angeboten werden, haben auch die Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, die Etappe im Livestream zu verfolgen.

Das "Netflix des Sports" besitzt jedoch nicht nur die Übertragungsrechte an der Tour de France, sondern auch an Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Dafür braucht man jedoch ein Abonnement, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

Tour de France 2022, Übertragung: 10. Etappe heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Das GCN (Global Cycling Network) bietet die 10. Etappe ohne Werbeunterbrechungen an.

Tour de France 2022, Übertragung: 10. Etappe heute im Liveticker

SPOX ist heute wegen der Tour de France ebenfalls mit von der Partie. Auf der Website wird das komplette Geschehen in Form eines Livetickers ausführlich beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker der 10. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick