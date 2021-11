MotoGP heute live: GP von Valencia im TV, Livestream und Liveticker

In der MotoGP findet heute der mit dem Großen Preis von Valencia das letzte Saisonrennen statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen der Königsklasse des Motorradsports live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Großes Saisonfinale in der MotoGP! Am heutigen Sonntag, 14. November, findet in der Königsklasse des Motorsports der Große Preis von Valencia (Gran Premio de la Comunitat Valenciana) statt. Das 18. und zugleich letzte Saisonrennen wird um 14 Uhr gestartet.

Auf dem Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo müssen die Fahrer auf ihrem Weg vom Start bis ins Ziel 27 Runden zurücklegen. Der Rundkurs mit neun Links- und fünf Rechtskurven ist 4,005 Kilometer lang, das ergibt eine Gesamtrenndistanz von 108,1 Kilometern.

Die Entscheidung in der MotoGP-Fahrerwertung ist bereits beim vorletzten Rennen gefallen. Im italienischen Misano krönte sich Fabio Quartararo vorzeitig zum Weltmeister. In Valencia will der Yamaha-Pilot Wiedergutmachung betreiben. Beim vergangenen Rennen im portugiesischen Portimao stürzte der Franzose in seinem ersten Rennen als Weltmeister.

Zudem wird ein wenig Wehmut mitschwingen, denn Valentino Rossi wird sein letztes Renne bestreiten. Der Italiener hört nach seiner 26. Saison in der Motorrad-WM auf. Seinen letzten Titel hatte der enorm beliebte Rennfahrer im Jahr 2009 geholt.

MotoGP heute live: GP von Valencia im TV und Livestream

Motorsport-Fans haben heute mehrere Möglichkeiten, den Großen Preis von Valencia live im TV und im Livestream zu verfolgen.

MotoGP heute live: GP von Valencia im Free-TV

Live im Free-TV wird das Rennen von ServusTV übertragen. Der österreichische Privatsender hält die Übertragungsrechte an allen Rennen für Österreich und Deutschland. ServusTV zeigt heute nicht nur das Rennen der MotoGP. sondern bereits zuvor die letzten Saisonrennen der Moto3 (Start: 11 Uhr) und Moto2 (Start: 12.20 Uhr). Die Übertragung beginnt heute deshalb bereits um 10.20 Uhr. Das Team des Senders besteht heute aus Moderatorin Andrea Schlager, Kommentator Christian Brugger sowie die Experten Alex Hofmann und Gustl Auinger.

ServusTV bietet neben der TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an, der ebenfalls um 10.20 Uhr startet (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!).

MotoGP heute live: GP von Valencia im Livestream

Die zweite Option, sich den Großen Preis von Valencia heute live anzusehen, ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt heute ebenfalls alle drei Rennen, mit dem Saisonfinale der MotoGP als krönendem Abschluss, im Livestream. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Guido Hüsgen kommentiert heute die Rennen ab 11 Uhr.

MotoGP heute live: GP von Valencia im Liveticker von SPOX

Im kostenlosen Liveticker von SPOX verpasst Ihr heute kein Überholmanöver des Moto-GP-Rennens und seid jederzeit über die aktuellen Platzierungen informiert.

