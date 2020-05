MotoGP heute live: Virtueller Grand Prix im TV und Livestream sehen

Das dritte Rennen der virtuellen MotoGP in Jerez, Spanien, steht heute vor der Tür. Hier erfahrt Ihr, wann und wo das Rennen im TV und Livestream zu sehen sein wird.

Sichere dir den kostenlosen Probemonat von DAZN und verpasse somit kein Rennen der virtuellen MotoGP mehr!

Das reale Rennen der MotoGP hätte heute in Spanien stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie kann der Grand-Prix jedoch nicht gefahren werden. Als Ersatz wird dieser nun ins Wohnzimmer verlegt und virtuell absolviert.

MotoGP - Red Bull Virtual Grand Prix von Spanien: Wann und wo?

Der virtuelle Grand Prix findet am heutigen Sonntag, den 3. Mai, um 15 Uhr auf dem Circuito de Jerez in Spanien statt. Begonnen wird mit der Moto3, danach folgen die Moto2 und schließlich die MotoGP.

MotoGP - Grand Prix von Spanien: Der Ablauf

Bei den Rennen der Moto3 und Moto2 werden jeweils acht Runden gefahren, bei der Königsklasse (MotoGP) 13 Runden. Bevor das Rennen startet, wird ein fünfminütiges Qualifying, um die Startplätze zu bestimmen, absolviert. Gespielt wird auf der Video-Simulation MotoGP20.

Nach Rennende werden Pressekonferenzen zu jeder Klasse abgehalten. Diese werden auf dem offiziellen Instagram-Account von MotoGP auffindbar sein. Die Pressekonferenz für die MotoGP beginnt um 17 Uhr, für die Moto2 um 17:30 Uhr und für die Moto3 um 18 Uhr.

MotoGP - Red Bull Virtual Grand Prix von Spanien: heute live im TV und Livestream

Die Übertragung des Grand Prix von Spanien wird in Deutschland auf DAZN zu sehen sein. Darüber hinaus bieten die Seiten motogp.com sowie esport.motogp.com ebenfalls Streams zum GP.

Um den Stream auf DAZN betreten zu können, wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Ebenfalls kann man davor mithilfe eines Gratis-Probemonats den Streamingdienst für sich testen.

© getty

Virtuelle MotoGP: Die Sieger der vorigen Rennen

Zwei Rennen fanden bereits vor dem Grand Prix in Spanien statt. Das erste auf dem Mugello Circuit in Italien gewann der Spanier Alex Marquez. Das zweite entschied Francesco Bagnaia auf dem Red-Bull-Ring in Österreich für sich.

MotoGP - Spanien-GP: Die Fahrerlisten je Klasse

MotoGP:

Team Fahrer Repsol-Honda Marc Marquez, Alex Marquez Ducati Danilo Petrucci Yamaha Maverick Vinales Suzuki Alex Rins Petronas-Yamaha Fabio Quartararo Pramac-Ducati Francesco Bagnaia Avintia-Ducati Tito Rabat Tech-3-KTM Miguel Oliveira, Iker Lecuona Aprilia Lorenzo Savadori

Moto2:

Team Fahrer Ajo-Motorsport Jorge Martin Pons-Racing Lorenzo Baldassarri Italtrans Enea Bastianini American-Racing Marcos Ramirez Speed-up Jorge Navarro IntactGP Marcel Schrötter Aspar Aron Canet Petronas-Sprinta Jake Dixon NTS Bo Bendsneyder Sky-Racing VR46 Luca Marini

Moto3: