Darts WM, 3. Runde mit Gabriel Clemens heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Die Weihnachtstage sind vorüber - das bedeutet auch: Die Darts-WM geht heute in die 3. Runde. Mit dabei: Der Deutsche Gabriel Clemens. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zu den Spielen und Ansetzungen und zum Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Auftakt in die dritte Runde bei der Darts-WM im altehrwürdigen Londoner Alexandra Palace. In der heutigen Dienstags-Session stehen sechs Partien auf dem Programm. Mit dabei ist auch der "German Giant": Gabriel Clemens winkt der zweite Achtelfinaleinzug seiner Karriere. Aber auch sonst warten spannende Aufeinandertreffen. Ernsthafte Titelanwärter sind ebenso im Einsatz wie Legenden des Dartsports.

Jetzt DAZN sichern und die Darts-WM live verfolgen!

Welche Duelle erwarten die Dartsfans konkret? Wann spielt Gabriel Clemens? Wo könnt Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen? Alle Informationen dazu gibt es hier bei SPOX.

Darts WM, 3. Runde mit Gabriel Clemens heute live: Spiele und Ansetzungen

Wie üblich in den frühen Runden der Darts-WM in London werden die Spiele am heutigen Dienstag in Nachmittag- und Abendsession unterteilt. Das erste Spiel geht bereits um 13.30 Uhr über die Bühne. Die Abendsession beginnt um 20 Uhr. In der dritten Runde spielen die Kontrahenten im Modus Best-of-Seven. Wer also zuerst vier Sätze für sich entscheidet, zieht ins Achtelfinale ein.

Die genaue Matchcard für den heutigen Dienstag liest sich wie folgt:

Session Spieler 1 Spieler 2 Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr) Dimitri van den Bergh (BEL) Krzysztof Ratajski (POL) Nachmittagssession Nathan Aspinall (WAL) Josh Rock (NI) Nachmittagssession Jonny Clayton (WAL) Brendan Dolan (IRL) Abendsession (ab 20 Uhr) Jim Williams (WAL) Gabriel Clemens (GER) Abendsession Gerwyn Price (WAL) Raymond van Barneveld (NL) Abendsession Peter Wright (SCO) Kim Huybrechts (BEL)

© getty In Richtung Achtelfinale: "German Giant" Gabriel Clemens trifft auf den Waliser Jim Williams.

Alle deutschen Dartsfans dürften also zum Beginn der Abendsession ab 20 Uhr die volle Aufmerksamkeit auf das Geschehen im Ally Pally legen. Gabriel Clemens hat nämlich durchaus berechtigte Chancen auf das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft. Er trifft auf den Waliser Jim Williams, der in der zweiten Runde den favorisierten Engländer James Wade aus dem Turnier gekegelt hatte.

Im weiteren Verlauf des Abends treten die Topstars der Szene ans Board. Gerwyn Price und Peter Wright gehören zu den Topfavoriten bei der WM. Mit Raymond van Barneveld und Kim Huybrechts warten auf die Beiden allerdings respektable Gegner.

Darts WM, 3. Runde mit Gabriel Clemens heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die WM in London wird sowohl im Free- als auch im Pay-TV übertragen. Einmal berichtet Sport1 live aus der stimmungsvollen Arena. Ab 13 Uhr ist der Sportsender am Dienstag im Einsatz. Nach einer halbstündigen Vorberichterstattung sind dort alle Partien des Nachmittags zu sehen. Auch zur Abendsession melden sich die Experten zur WM live aus dem Ally Pally. Im kostenlosen Livestream bei sport1.de oder bei YouTube verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde.

Auch bei DAZN gibt es das Darts-Spekatakel live zu sehen. Ab 13.30 Uhr melden sich Elmar Paulke und Experte René Eidams aus der englischen Hauptstadt. Die gleichen Protagonisten melden sich auch pünktlich zur Abendsession wieder zu Wort.

Für DAZN ist allerdings ein Abonnement erforderlich. Sichern könnt Ihr Euch das gesamte Programm für 29,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder 24,99 Euro im Monat (Jahresabo). Dafür gibt es auf der Plattform neben Darts auch Spitzenfußball (Bundesliga, Champions League), US-Sport (NFL, NBA), Tennis, Radsport und vieles mehr zu sehen.

Darts WM, 3. Runde mit Gabriel Clemens heute live: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Darts WM, 3. Runde mit Gabriel Clemens heute live: Die Spiele im Liveticker

Wir von SPOX sind ebenfalls immer auf Höhe der Pfeile. Wir begleiten einzelne Partien der WM live im Ticker. Heute steht ein Spiel auf dem Programm:

Hier geht es zum Liveticker der Partie Gabriel Clemens vs. Jim Williams.

Darts WM 2023: Der Zeitplan