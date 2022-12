Gabriel Clemens greift am heutigen Mittwoch in die Darts-WM 2023 ein, der Deutsche trifft auf William O'Connor. Das Duell im Rahmen der 2. Runde gibt es hier im Liveticker.

Bei der Darts-WM 2023 tritt Gabriel Clemens in der 2. Runde heute gegen William O'Connor. Setzt er sich durch? Die Partie im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM - Gabriel Clemens vs. William O'Connor: 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den Deutschen geht es heute in Runde zwei gegen William O'Connor zur Sache. Der Startschuss fällt gegen 21 Uhr. O'Connor setzte sich zuvor gegen Beau Greaves durch.

Vor Beginn: Seit vergangenem Donnerstag läuft in London die Darts-Weltmeisterschaft 2023, für Gabriel Clemens beginnt sie jedoch erst am heutigen Mittwoch. Als Teil der 32 Besten der Weltrangliste musste er nämlich nicht an der ersten Runde teilnehmen.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Darts WM - Gabriel Clemens vs. William O'Connor: 2. Runde heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen Gabriel Clemens und William O'Connor heute live im TV oder Livestream miterleben möchte, kann das problemlos tun. Auf der einen Seite überträgt Sport1 nämlich im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream, das dann sowohl auf sport1.de als auch auf dem eigenen YouTube-Kanal.

Abgesehen davon geht auch DAZN am heutigen Darts-Tag live auf Sendung. Der Streamingdienst besitzt ebenfalls die Rechte an der kompletten Weltmeisterschaft. Ein Monatsabo ist für 29,99 Euro monatlich zu haben, ein Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

