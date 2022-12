Rickey Evans und Fallon Sherrock nehmen es bei der Darts-WM 2023 heute miteinander auf. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Wer setzt sich durch? Im Rahmen der ersten Runde bei der Darts-WM 2023 kommt es auch zum Duell zwischen Rickey Evans und Fallon Sherrock. Hier gibt's das Match im Liveticker.

Darts WM - Ricky Evans vs. Fallon Sherrock: 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer setzt sich durch? Nach dem Aus von Lisa Ashton und Beau Greaves ist Sherrock die einzig verbliebene Frau bei der WM. Los geht es gegen Evans um 22 Uhr.

Vor Beginn: Nach dem Turnierstart am Donnerstag läuft bei der Darts-Weltmeisterschaft in London nach wie vor auch noch die erste Runde. Dort kommt es am heutigen Dienstagabend unter anderem zum Duell zwischen Rickey Evans und Fallon Sherrock.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Fellon Sherrock ist die einzig verbliebene Frau bei der Darts-WM 2023.

Darts WM - Ricky Evans vs. Fallon Sherrock: 1. Runde heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen Rickey Evans und Fallon Sherrock heute live im TV oder Livestream miterleben möchte, kann das problemlos tun. Auf der einen Seite überträgt Sport1 nämlich im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream, das dann sowohl auf sport1.de als auch auf dem eigenen YouTube-Kanal.

Abgesehen davon geht auch DAZN am heutigen Darts-Tag live auf Sendung. Der Streamingdienst besitzt ebenfalls die Rechte an der kompletten Weltmeisterschaft. Ein Monatsabo ist für 29,99 Euro monatlich zu haben, ein Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

Darts WM 2023: Der Zeitplan - übrige Termine