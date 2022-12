Die Darts WM 2023 steht vor der Tür. Pünktlich zur kalten Jahreszeit heizen die Darts-Stars wieder im legendären Ally Pally ein. Jedoch haben einige Stars die Qualifikation verpasst und fehlen bei der WM 2023. Welche Stars fehlen, zählt Euch SPOX auf.

Die Darts-WM geht in London in die nächste Auflage. Insgesamt 96 Werferinnen und Werfer kämpfen an der Dartsscheibe um das Preisgeld.

Für Deutschland sind gleich drei Spieler am Dart. Gabriel Clemens qualifizierte sich vorzeitig durch seine starke Platzierung (Position 25).

Auch Martin Schindler ist durch sein vergangenes Ergebnis (Position 29) gesetzt. Florian Hempel komplettiert die deutsche Riege, muss sich aber noch einmal in der ersten Runde bewähren.

Treue Dartsfans wurden nun schon stutzig. Der bekannteste deutsche Dartsspieler ist nicht im Teilnehmerfeld zu finden. Wer dieser ist und welche Stars noch fehlen, erfahrt Ihr im Folgenden.

© imago images Martin Schindler und Gabriel Clemens nehmen an der WM 2023 in London teil.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Max Hopp

Mit Max Hopp fehlt der bisher berühmteste und erfolgreichste deutsche Dartswerfer fehlt bei der WM 2023 im Ally Pally. Der "Maximiser" hat ein bitteres Jahr hinter sich und verlor am Anfang des Jahres seine Tour-Card.

Der 26-Jährige musste zurück in die Q-School und scheiterte dort nur knapp am Niederländer Jimmy Hendriks. Trotzdem ist Hopp im Ally Pally mit dabei. Er begleitet für Sport1 die WM 2023 als Experte.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Glen Durrant

Ebenfalls in die Q-School gerutscht ist Glen Durrant. Der Engländer erlebte einen beispiellosen Abstieg. Im Jahr 2020 holte er noch den Titel der Premier League. Zuletzt tauchte sein Name fast gar nicht mehr auf.

Eine Corona-Infektion warf ihn lange aus der Bahn. Es folgten teilweise unerklärliche Niederlagen. "Duzza" will seine Karriere trotz dem Verlust der Tour-Card nicht aufgeben. Er gibt derzeit Trainingsstunden und hofft, bald wieder bei einer Senior WM spielen zu können.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Ian White

Mit Ian White wird ein Phänomen der Dartswelt die WM 2023 im Ally Pally verpassen. Auch weil er scheinbar ein großes Problem besitzt: Zuschauer. Die besten Spiele gelangen White, als kaum jemand zusah.

Das wären fürs Ally Pally durchaus schwere Voraussetzungen gewesen. Zeitweise rangierte White in der Top 10 und war bei der WM 2021 noch auf Position 10 gesetzt. Seitdem befindet sich der Engländer im freien Fall.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Jeffrey de Zwaan

Vor zwei Jahren war Jeffrey de Zwaan noch an Position 23 gesetzt. Vor drei Jahren stand der 26-jährige Niederländer sogar noch im Achtelfinale bei der WM. Und auch im Jahr 2022 waren seine Leistungen wieder verbessert. Sie reichten dennoch nicht aus, sich unter den Top 64 der Welt einzureihen.

So muss de Zwaan in die Q-School zurück. Über Social Media gab er bekannt, dort antreten zu wollen und sich zurück in die Profitour zu kämpfen.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - John Henderson

John Henderson war von 2014 bis 2021 bei Weltmeisterschaften nicht wegzudenken. "Hendo" gehörte zu den Stammgästen im Ally Pally.

Bei der WM 2018 feierte er mit dem Erreichen des Achtelfinals seinen größten Erfolg. Die Darts WM 2023 ist bereits die zweite Weltmeisterschaft in Folge, die der Schotte verpasst. Zudem verliert Henderson seine Tourcard.

© getty John Henderson wird dieses Jahr leider nicht bei der Darts WM 2023 zu sehen sein.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Devon Petersen

Die WM 2023 im Ally Pally muss dieses Jahr ohne die Rampensau Devon Petersen auskommen. Der Südafrikaner liebt die große Bühne und das Spiel mit dem Publikum. Auch sportlich lief es für ihn bisher eigentlich immer. Bereits dreimal stand er im Achtelfinale.

Doch weil er zuletzt aus der Top 32 der Weltrangliste herausrutschte, musste er im afrikanischen Qualifikationsturnier ran. Dort scheiterte er überraschend früh am Sieger Grant Sampson, der nun bei der Darts WM 2023 sein WM-Debüt feiern darf.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Paul Lim

Paul Lim ist ein absoluter Publikumsliebling. Mit seinem bescheidenen Auftreten verzauberte Der Mann aus Singapur bisher die Zuschauer. Inzwischen ist er 68 Jahre alt und wurde im vergangenen Jahr zum ältesten WM-Teilnehmer. Leider konnte er sich in diesem Jahr nicht für das große Turnier im Ally Pally qualifizieren können.

Darts WM 2023: Diese Stars fehlen bei der Weltmeisterschaft - Übertragung im TV und Livestream

© getty Der Schotte Peter Wright gilt auch bei der Darts WM 2023 als Top-Favorit.

