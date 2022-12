Darts: Phil Taylor sieht deutsche Profis auf dem Vormarsch

Der 16-malige Weltmeister Phil Taylor hat sich voller Anerkennung über den deutschen Dartssport geäußert. "Sowohl Max Hopp und Gabriel Clemens als auch Martin Schindler sind etablierte und angesehene Spieler", sagte der 62-Jährige dem SID kurz vor dem WM-Start. Trotz des "sehr hohen Niveaus" in der Weltspitze seien "alle drei sind in der Lage, ein großes Turnier zu gewinnen".

Neben Clemens, der als Weltranglisten-25. derzeit der bestplatzierte Deutsche ist, und Schindler (29.) schloss Taylor ausdrücklich auch Hopp mit ein - obwohl der achtmalige WM-Teilnehmer erneut den Saisonhöhepunkt verpasst hat und seine Spielberechtigung für die meisten Events des Weltverbands PDC damit vorerst verlieren wird. "Meiner Meinung nach wird Max seine Tourkarte im Januar zurückbekommen", so Taylor.

"The Power", der nach der WM 2018 seine Karriere beendet hatte, aber nach wie vor einige Showturniere spielt, beteuerte zudem seine Sympathie für das deutsche Publikum. Er liebe es, nach Deutschland zu kommen, "weil die deutschen Fans mit großer Leidenschaft hinter ihren Spielern stehen", sagte er.

Die WM im Londoner Alexandra Palace beginnt am kommenden Donnerstag, in Clemens (Saarwellingen) und Schindler (Strausberg) sind erstmals in der Geschichte zwei deutsche Spieler gesetzt und steigen daher erst in der zweiten Runde ein. Der ungesetzte Florian Hempel (Köln) muss bereits am Freitag in Runde eins gegen den Engländer Keegan Brown antreten. Das Finale findet am 3. Januar statt.