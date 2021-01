Nach dem gestrigen Start des PDC Masters steht heute die zweite Turnierrunde an. Auch Weltmeister Gerwyn Price ist heute unter anderem im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Darts-Tag live im TV und Livestream sehen könnt.

Darts - PDC Masters: Diese Begegnungen stehen heute an

Das erste Darts-Major-Turnier des Jahres geht mit der zweiten Runde am heutigen Samstag, den 30. Januar, weiter. Acht Zweitrundenpartien stehen im Plan. Um 13.45 Uhr beginnt die erste Session mit vier Partien. Die andere Hälfte geht dann um 20 Uhr über die Bühne.

Die Duelle finden in der Marshall Arena in Milton Keynes (England) statt. Gespielt wird im Best-of-19-Legs-Modus. Wer also als Erster neun Legs gewinnt, hat auch das ganze Match gewonnen.

Heute im Einsatz sind unter anderem auch Weltmeister Gerwyn Price und Michael van Gerwen, der ebenfalls zu den Top-Favoriten auf den Turniersieg gehört.

Die Session ab 13.45 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Rob Cross Mervyn King James Wade Chris Dobey Nathan Aspinall Mensur Suljovic Dave Chisnall Daryl Gurney

Die Session ab 20 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Gary Anderson Adrian Lewis Peter Wright Simon Whitlock Gerwyn Price Joe Cullen Michael van Gerwen Jonny Clayton

Darts - PDC Masters heute live im TV und Livestream

Auch für das PDC Masters ist DAZN der richtige Ansprechpartner. Die Übertragung beginnt kurz vor Start der ersten Session um 13.45 Uhr. Bei beiden Sessions sind Kommentator Elmar Paulke und Experte Gabriel Clemens im Einsatz.

DAZN ist bei Sportfans vor allem für das große Angebot an Sportarten bekannt. Der Streamingdienst bietet neben Dartsturnieren auch zahlreiche weitere Wettbewerbe an. Im Fußballbereich etwa können Übertragungen zur Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Nations League auf der Plattform gefunden werden.

Außerdem sind noch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Biathlon, Ski alpin, Rennrodeln, Tennis, Handball, Wrestling, Boxen, MMA, Motorsport, Radsport und Rugby abrufbar.

Die Kosten für das DAZN-Abonnement betragen monatlich 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Vorher könnt Ihr jedoch einen Monat lang DAZN gratis testen.

Darts - PDC Masters: Das Finale morgen

Morgen geht das PDC Masters auch wieder zu Ende. Zuerst werden um 13.45 Uhr die Viertelfinalspiele bestritten. Ab 20 Uhr kämpfen die verbliebenen vier im Halbfinale dann um die Finaltickets. Der Sieger wird abschließend nach dem Finale, das um 22.30 Uhr losgeht, gekürt.

Ab dem Halbfinale wird im Best-of-21-Legs-Modus gespielt.