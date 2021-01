Darts WM: Dominanter Price krönt sich zum Weltmeister

Gerwyn Price ist der neue Darts-Weltmeister. Der Waliser gewann sein erstes Finale in London gegen Gary Anderson mit 7:3. Für Anderson war es dritte Final-Niederlage in seinem fünften Endspiel.

Price übernahm durch den Finalsieg zugleich die Nummer eins in der PDC Order of Merit. Der langjährige Dominator Michael van Gerwen rutschte auf den zweiten Platz. Seit Januar 2014 hatte "Mighty Mike" die Position an der Spitze inne.

"Ich war noch nie in der Situation, die WM zu gewinnen, das war richtig hart", sagte Price über die letzten Legs: "Ich war noch nie so nervös wie in diesem Match." Gegen Ende zeigte der Waliser trotz einer scheinbar komfortablen Führung Nerven und vergab elf Match-Darts.

Der "Iceman" dominierte das Match im Ally Pally mit seiner Checkout-Quote (44,4 Prozent), die erst zum Ende des Matches deutlich nach unten ging. Beim Scoring war er auch besser als Anderson. Am Ende erzielte er knapp sechs Punkte mehr pro Aufnahme (100,14 zu 94,25). Vor allem der erste Dart machte den Unterschied (35,8 zu 29,22).

Anderson schien zunächst souverän zu starten, gab in Satz eins jedoch eine 2:0-Leg-Führung aus der Hand. Beide Spieler kratzten zum Start der Partie Probleme am 100er-Average. Die Anfangsphase war aber geprägt von vielen Breaks.

Price spielte in Satz 3 den höchsten Average eines Sets bei dieser WM. Gepaart mit mehr genutzten Checkout-Möglichkeiten (Checkout-Quote bei über 70 Prozent nach vier Sätzen!) zog der Waliser mit 4:1 nach Sätzen davon.

Darts WM: Price verpasst 9-Darter im Finale

Anderson haderte mit seinem Spiel und konnte nicht kontern. Price dagegen blieb dran und spielte acht perfekte Darts im dritten Leg des sechsten Satzes. Eine Aufnahme später stand das 5:1 sowie der verbesserte Rekord für den höchsten Average für einen Satz in einem WM-Finale zu Buche.

Price vergab die Vorentscheidung, als er das 6:1 mit vier Set-Darts auf Doppel verpasste. Anderson kam zurück und hielt seine kleine Chance am Leben. Eine Aufholjagd gelang dem Schotten jedoch nicht mehr.

Price holte sich den Decider in Satz acht und zudem früh das Break in neunten Set. Dann jedoch zeigte er Nerven und vergab neun Match-Darts in Satz neun. Anderson nahm die Einladung an und vergab dann seinerseits die Chancen, auf 4:6 zu verkürzen. Am Ende checkte Price die Doppel-5 und beendete das Match mit dem zwölften Match-Dart.

Darts-WM: Der Pfad bis ins Finale

Gerwyn Price:

Runde Ergebnis Gegner 2. Runde 3:2 Jamie Lewis 3. Runde 4:3 Brendan Dolan Achtelfinale 4:1 Mervyn King Viertelfinale 5:4 Daryl Gurney Halbfinale 6:4 Stephen Bunting

Gary Anderson:

Runde Ergebnis Gegner 2. Runde 3:1 Madars Razma 3. Runde 4:3 Mensur Suljovic Achtelfinale 4:0 Devon Petersen Viertelfinale 5:1 Dirk van Duijvenbode Halbfinale 6:3 Dave Chisnall

Darts-WM: Die Sieger der letzten Jahre

Im letzten Jahr krönte sich Peter Wright zum Weltmeister. Der Schotte flog bei der WM gegen Gabriel "Gaga" Clemens raus.