Die Darts-Weltmeisterschaft geht nach Abschluss der 2. Runde heute Abend in die Weihnachtspause. Wie lange dauert diese an und wann geht die WM weiter? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Darts-WM - Termine: Wann geht die WM weiter?

Die ersten beiden Runden der Darts-WM gehen heute zu Ende. Welche Spiele heute anstehen, könnt Ihr hier nachlesen.

Alle Tickets für die 3. Runde im Ally Pally sind dann eingelöst. Nun geht es in die Weihnachtspause. Diese dauert nur ein paar Tage, denn am 27. Dezember geht es wieder weiter.

Im Vergleich zu den ersten beiden Runden, in denen im Best-of-5-Modus gespielt wurde, müssen ab der 3. Runde die Darts-Cracks vier Sätze (Best of 7) für sich entscheiden, um das gesamte Spiel zu gewinnen.

Insgesamt sechs Spiele gehen dann am 27. Dezember über die Bühne. Die Reihenfolge der Partien ist noch nicht offiziell. Was jedoch bekannt ist, ist dass der Weltmeister von 2019, Michael van Gerwen, ab 13 Uhr gegen Evans/Mansell im Einsatz ist.

Darts-WM: Die Spiele am 27. Dezember

Mittagssession (ab 13 Uhr):

Runde Spieler 1 Spieler 2 3. Runde Michael van Gerwen R.Evans / Mansell 3. Runde Joe Cullen Jonny Clayton 3. Runde Chisnall / Brown Noppert / Carolissen

Abendsession (ab 19 Uhr):

Runde Spieler 1 Spieler 2 3. Runde Bergh / Lim Wattimena / Kenny 3. Runde M.Smith / Lowe Petersen / Lennon 3. Runde Anderson / Razma Suljovic / Edgar

Darts-WM: Live im TV und Livestream

Wenn dann die WM mit Runde drei wieder fortgesetzt wird, sind Sport 1 und DAZN in Sachen Übertragung weiterhin die richtigen Anlaufstellen. Sport 1 bietet beide Sessions live und in voller Länge im Free-TV an. Beim Sportsender können die Duelle zudem auch im gratis Livestream mitverfolgt werden.

Auch auf DAZN könnt Ihr natürlich wieder den kompletten WM-Tag schauen. Der Streamingdienst bietet die Übertragung sowohl mit deutschen als auch mit den englischen Originalkommentatoren an.

