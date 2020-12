Bevor die Darts-Weltmeisterschaft in eine kurze Weihnachtspause geht, werden heute in London noch die verbliebenen Spiele der 2. Runde absolviert. Wie Ihr die Partien heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hol Dir jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolge damit die Events der Darts-Weltmeisterschaft live und in voller Länge!

Darts-WM: Diese Spiele stehen heute im Plan

Am heutigen Mittwoch (23. Dezember) finden die letzten acht Zweitrundenduelle der Darts-WM im Londoner Ally Pally statt. Wie so oft werden die Partien in eine Mittagssession und eine Abendsession eingeteilt. Der WM-Tag startet dann um 13 Uhr mit dem Duell zwischen Ricky Evans und Mickey Mansell. Den Auftakt bei der Abendsession machen Dave Chisnall und Keegan Brown um 19 Uhr.

Die heutige 2. Runde wird im Best-of-5-Set-Modus bestritten. Ab der 3. Runde erhöht sich die Anzahl der zu gewinnenden Sätze. Dann wird nämlich im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Mittagssession (ab 13 Uhr):

Runde Spieler 1 Spieler 2 2. Runde Ricky Evans Mickey Mansell 2. Runde Gary Anderson Madars Razma 2. Runde Stephen Bunting Andy Boulton 2. Runde Mensur Suljovic Matthew Edgar

Abendsession (ab 19 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 2. Runde Dave Chisnall Keegan Brown 2. Runde Jermaine Wattimena Nick Kenny 2. Runde Nathan Aspinall Scott Waites 2. Runde Michael Smith Jason Lowe

Darts-WM heute live: Die Sessions vom Mittwoch (23. Dezember) im TV und Livestream

Auch heute gibt es die Darts-WM bei den üblichen zwei Anbietern zu sehen. Sport 1 übernimmt die Übertragung im Free-TV. Zudem hat der Sportsender beide Sessions auch im kostenlosen Livestream.

© imago images / Pro Sports Images

DAZN überträgt ebenfalls alle Partien live und in voller Länge, bietet diese sogar mit den englischen Originalkommentatoren an. Wer jedoch lieber die deutschen Kommentatoren hören möchte, darf sich auf Elmar Paulke und dem Experten Tomas "Shorty" Seyler freuen.

Neben der Darts-WM zeigt DAZN unter anderem auch Spitzenfußball live. Da gibt die Champions League, Europa League, Nations League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 und Primera Division zu sehen.

Zu den weiteren auf DAZN laufende Sportarten zählen die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Rugby, Handball, Radsport, Motorsport, Wintersport, WWE und Kampfsport.

All diese Sportarten und Events können mittels DAZN-Abonnement abgerufen werden. Dieses kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht jedoch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Darts-WM im SPOX-Liveticker

Zwei Matches von heute gibt es bei SPOX im ausführlichen Liveticker. Zuerst Gary Anderson gegen Madars Razma, danach Dave Chisnall gegen Keegan Brown.

Hier geht's zum Liveticker: Gary Anderson - Madars Razma.

Hier geht's zum Liveticker: Dave Chisnall - Keegan Brown.

Darts-WM: Die Ergebnisse von gestern

Mittagssession

Runde Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 2. Runde Brendan Dolan 3:1 Edward Foulkes 2. Runde Joe Cullen 3:0 Wayne Jones 2. Runde Simon Whitlock 3:2 Darius Labanauskas 2. Runde Adrian Lewis 1:3 Danny Baggish

Abendsession: