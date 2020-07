Darts - World Matchplay, Viertelfinale heute live: Tag 6 mit Gary Anderson und Michael Smith im TV und Livestream

Bei den World Matchplay stehen heute bereits die ersten Viertelfinal-Spiele auf dem Programm. Gary Anderson und Michael Smith sind heute unter anderem im Einsatz. Alle Infos rund um die Spiele und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Darts, World Matchplay: Die Spiele des heutigen Tages

Im Viertelfinale des World Matchplay werden die Spiele im Modus Best-of-31-legs ausgetragen. Ab 20 Uhr starten die Partien in der Marshall Arena von Milton Keynes. Auch hier sind keine Zuschauer zugelassen.

Krzysztof Ratajski besiegte im Achtelfinale den deutschen Teilnehmer Gabriel Clemens. Simon Whitlock setzte sich überraschend gegen Michael van Gerwen durch.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Direkte Vergleich 20 Uhr Krzysztof Ratajski Michael Smith 4:3 22 Uhr Simon Whitlock Gary Anderson 17:24

World Matchplay: Darts heute im TV und Livestream sehen

Alle Sessions des World Matchplay könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen. DAZN hat sich die Übertragungsrechte an allen Major-Turnieren der PDC gesichert. Dieses Rechtepaket beinhaltet auch die Weltmeisterschaft, die ab dem 11. Dezember stattfinden wird.

Die Übertragungen auf DAZN werden von Darts-Kommentator Elmar Paulke geleitet. Zudem ist immer ein Experte dabei.

Darts: Die Ergebnisse des World Matchplay im Überblick

Die Top 16 der Order of Merit (Weltrangliste) spielten in der erste Runde gegen die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, einer gesonderten Rangliste.

So gingen die Partien in den vergangenen Tagen aus:

World Matchplay, Tag 5:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 2. Runde Vincent van der Voort Daryl Gurney 11:5 2. Runde Dimitri Van den Bergh Joe Cullen 11:9 2. Runde Peter Wright Glen Durrant 8:11 2. Runde Danny Noppert Adrian Lewis 7:11

World Matchplay, Tag 4:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1. Runde Nathan Aspinall Dimitri Van den Bergh 5:10 2. Runde Michael Smith Mensur Suljovic 14:12 2. Runde Gary Anderson James Wade 11:8 2. Runde Michael van Gerwen Simon Whitlock 4:11 2. Runde Gabriel Clemens Krzysztof Ratajski 10:12

World Matchplay, Tag 3:

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Ergebnis Dave Chisnall (10) Vincent van der Voort 6:10 Ian White (11) Joe Cullen 12:13 Daryl Gurney (7) Ricky Evans 10:5 Gerwyn Price (3) Danny Noppert 7:10 Adrian Lewis (14) Steve Beaton 11:9

World Matchplay, Tag 2:

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Ergebnis Mensur Suljovic (12) Jamie Hughes 12:10 Glen Durrant (15) Jeffrey de Zwaan 10:3 Rob Cross (4) Gabriel Clemens 8:10 Peter Wright (2) Jose de Sousa 10:8 Michael Smith (5) Jonny Clayton 10:3

World Matchplay, Tag 1: