Peter Wright ist amtierender Darts-Weltmeister und möchte seinen Titel bei der nächsten Weltmeisterschaft verteidigen. Wann und wo die Darts WM 2021 stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Darts: Wann und wo findet die Darts-WM 2021 statt?

Die Darts WM findet in London statt und startet am 11.12.2020 und geht bis zum 01.01.2021. Das WM-Finale findet wie jedes Jahr immer an Neujahr statt. Austragungsort ist wieder der legendäre Alexandra Palace, genannt "Ally Pally", in London. Die Halle bietet Platz für rund 10.400 Zuschauer.

Darts-WM: So seht ihr die WM live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der Darts-WM live. Kommentiert wird die Weltmeisterschaft auf DAZN von der "Stimme der Darts", Elmar Paulke. Auch der Free-TV-Sender Sport1 zeigt alle Spiele der Darts-WM.

Neben der Darts-WM könnt Ihr auf DAZN auch über 100 Spiele der Champions League, die komplette Europa League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie LaLiga, die Ligue 1 und Serie A sehen. Auch US-Sport der Profiligen NBA, NFL, NHL, MLB und MLS, sowie Tennis, Boxen, UFC, Hockey, Handball und Motorsport seht Ihr auf DAZN.

Für 11,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch ein DAZN-Abo sichern. Ein Jahresabo kostet hingegen 119,99 Euro. Das komplette Angebot auf DAZN seht Ihr den ersten Monat lang gratis. Sichert Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat.

Darts-Weltmeisterschaft: Die letzten Sieger

Amtierender Weltmeister ist Peter Wright. Er gewann zum ersten Mal die Weltmeisterschaft und tritt somit als Titelverteidiger an.

Jahr Gewinner Finalgegner 2015 Gary Anderson Phil Taylor 2016 Gary Anderson Adrian Lewis 2017 Michael van Gerwen Gary Anderson 2018 Rob Cross Phil Taylor 2019 Michael van Gerwen Michael Smith 2020 Peter Wright Michael van Gerwen

Darts-WM 2021: Die Wettquoten der Teilnehmer

Die ersten Wettquoten des Wettanbierters interwetten wurden veröffentlicht. Als Favoriten werden Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Titelverteidiger Peter Wirght gehandelt.