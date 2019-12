Darts-WM, Tag 3: Nächster Top-10-Spieler scheitert frühzeitig

Ian White ist bei der Darts-WM 2019 überraschend in der 2. Runde gescheitert. Der in der Order of Merit auf Rang neun geführte Engländer verlor gegen Darius Labanauskas mit 1:3.

White dominierte das Spiel eigentlich und lag in den relevanten Kategorien vor Labanauskas: Average 100,33 zu 96,31, Checkout-Quote 57,14 Prozent zu 39,13 Prozent. In den entscheidenden Momenten war Labanauskas aber eiskalt und gewann das Spiel letztlich über die Doppel-20.

Bei den anderen Spielen der Nachmittagssession gab es keine großen Überraschungen. Kyle Anderson musste zwar lange zittern, setzte sich aber mit 3:2 gegen Xiaochen Zong durch. Brendan Dolan hatte keine Probleme mit Nitin Kumar und gewann locker mit 3:0. Der erst 20-jährige Ciaran Teehan besiegte Ross Smith ebenfalls mit 3:0.

Darts-Weltmeisterschaft: Die Ergebnisse von Tag 3 im Überblick

Sonntag, 15. Dezember, 13.30 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Kyle Anderson Xiaochen Zong 3:2 1 Ross Smith Ciaran Teehan 0:3 1 Brendan Dolan Nitin Kumar 3:0 2 Ian White Darius Labanauskas 1:3

Sonntag, 15. Dezember, 20 Uhr: