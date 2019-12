Darts - Raymond van Barneveld rechnet gnadenlos mit sich selbst ab: "Werde mich jeden einzelnen Tag hassen"

Darts-Ikone Raymond van Barneveld hat mit einer bitteren WM-Auftaktniederlage seine Karriere beendet. Der untröstliche Ex-Weltmeister gab danach ein Bild des Jammers ab.

Die "Barney Army" versuchte lautstark, ihren gefallenen Helden noch ein allerletztes Mal aufzumuntern. Doch der am Boden zerstörte Raymond van Barneveld war nach dem traurigen Schlusspunkt seiner glanzvollen Karriere untröstlich.

Der Frust über die schmachvolle Auftaktniederlage bei der Darts-WM saß sichtlich tief - mit hängenden Schultern starrte die niederländische Ikone ins Leere und schüttelte immer wieder den Kopf, dann ging sie hart mit sich ins Gericht.

"Ich habe in der ersten Runde nach einem desaströsen Jahr verloren. Das werde ich mir niemals verzeihen. Niemals", stammelte der fünfmalige Weltmeister im Londoner Alexandra Palace ins Mikrofon von Sky Sports, nachdem seine Karriere gegen den stark aufspielenden US-Außenseiter Darin Young (1:3) überraschend jäh ihr Ende gefunden hatte. Dass kurz darauf auch Ex-Weltmeister Rob Cross sang- und klanglos ausschied, ging in der "Barney"-Tristesse völlig unter.

Barney: "Ich gehöre nicht mehr auf dieses hohe Niveau"

Im November des vergangenen Jahres hatte der 52 Jahre alte Niederländer seinen Rückzug nach dieser WM angekündigt. Bereits seit vielen Jahren leidet van Barneveld an Diabetes, er war schon wegen Depressionen in Therapie, die immer häufigeren Niederlagen raubten ihm den Spaß am Sport.

Schon im Vorjahr war er beim Spektakel im Alexandra Palace in seiner Auftaktpartie am relativ unbekannten Litauer Darius Labanauskas gescheitert. Es folgte eine von Formtiefs und Motivationsproblemen geprägte Abschiedssaison, sein letzter Turniersieg liegt bereits über fünf Jahre zurück.

"Wenn du in den vergangenen beiden Jahren in der ersten Runde verlierst, bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht in dieses Spiel", sagte van Barneveld nach dem Aus gegen den US-Nobody: "Ich gehöre nicht mehr auf dieses hohe Niveau. So fühle ich mich auch. Das werde ich mir für den Rest meines Lebens sagen." Für seinen glanzlosen Abschied werde er sich "jeden einzelnen Tag hassen".

Van Barneveld hinterlässt ein gewaltiges Vermächtnis

Dabei hinterlässt van Barneveld im Darts ein gewaltiges Vermächtnis. Als einfacher Postbote aus Den Haag wurde er zum mehrfachen Millionär, mit vier WM-Titeln bei der British Darts Organisation (BDO) versetzte er seine Heimat um die Jahrtausendwende ins Pfeile-Fieber.

Unsterblich wurde "Barney" aber nach seinem Wechsel zur lukrativeren Professional Darts Corporation (PDC), als er direkt ins WM-Finale einzog und sich am 1. Januar 2007 gegen Rekordweltmeister Phil Taylor im wahrscheinlich besten Spiel der Geschichte die Krone aufsetzte.

Van Barneveld: "Kann nicht mehr mit mir selbst leben"

Doch selbst die Erinnerung an solche Sternstunden vermochte seinen Frust nicht zu vertreiben. "Was habe ich erreicht? Gar nichts", meinte er.

Seine großen Triumphe seien "Vergangenheit", und dramatisch fügte er an: "Ich kann von diesem Punkt an nicht mehr mit mir selbst leben, nie wieder."

Während der 16-malige Champion Taylor seine Karriere vor gut zwei Jahren mit einem weiteren WM-Finale beendete, verabschiedete sich van Barneveld mit dem "schlimmsten Jahr meines Lebens".

Gefeiert wurde er im Tollhaus Ally Pally trotzdem. Von seinem letzten Walk-on zur Rocky-Hymne "Eye of the Tiger" bis zum traurigen Abgang stand die "Barney Army" hinter ihm. Und wenn van Barneveld dann künftig mit seinen drei Enkelkindern herumtollt, wird er vielleicht doch mit einem Lächeln zurückblicken.