Darts-WM, 2. Tag: Humphries gewinnt Thriller - Lim scheidet aus

In der ersten Nachmittags-Session der Darts-WM am Samstag hat Luke Humphries mit Jermaine Wattimena den ersten gesetzten Spieler ausgeschaltet. Paul Lim ist auch schon raus. Am Abend greift Rob Cross in die Weltmeisterschaft ein - und es gibt den großen Auftritt Altmeister von Raymond van Barneveld (hier geht's zum Liveticker).

Humphries und Wattimena lieferten sich einen echten Thriller, bei dem keiner der Konkurrenten davonziehen konnte. Auch im entscheidenden Satz lieferte sich bei Anwurf keiner der beiden eine Blöße - bis Wattimena das Break zum 5:4 gelang. Humphries konterte jedoch umgehend und hatte beim entscheidenden elften Leg Anwurf - diesen Vorsprung brachte er nach Hause. Beide umarmten sich nach dem Match herzlich - es war das erste Highlight der WM.

Bei den 180er-Aufnahmen war Humphries klar besser (9:3), auch bei den Checkouts hatte er knapp die Nase vorn (13/26 gegenüber 13/28). Am Ende hatten jedoch beide genau 13 Legs gewonnen.

Darts-WM: Paul Lim ist ausgeschieden

Publikumsliebling Paul Lim startete seine Partie zwar mit einem spektakulären 160er-Finish im ersten Leg zum Break, konnte das Niveau dann aber nicht halten. Woodhouse gewann den ersten Satz mit 3:1 und marschierte zum ungefährdeten Whitewash. Den dritten Satz sicherte er sich mit einem Matchdart in die Doppel-1.

Dabei zog sich Lim jedoch achtbar aus der Affäre, lag in puncto Average (96.02 zu 93.14) nur knapp zurück und warf fünfmal die 180 (drei bei Woodhouse). Woodhouse hatte am Ende aber die besseren Nerven und darf sich in Runde 2 nun mit Dimitri van den Bergh messen.

Zuvor hatte sich Darius Labanauskas ohne Probleme gegen Matthew Edgar durchgesetzt, der Japanaer Yuki Yamada gewann überraschend gegen Ryan Meikle.

Darts-Weltmeisterschaft: Die Ergebnisse von Tag 2 im Überblick

Samstag, 14. Dezember, 13.30 Uhr:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Darius Labanauskas (82) Matthew Edgar (66) 3:0 1 Ryan Meikle (70) Yuki Yamada 1:3 1 Luke Woodhouse (69) Paul Lim 3:0 2 Jermaine Wattimena (18) Luke Humphries (46)

Abendsession ab 20 Uhr: