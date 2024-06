Jake Paul vs. Mike Tyson, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im Free-TV und Livestream

Jake Paul vs. Mike Tyson, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort

Jake Paul und Mike Tyson sollten am 20. Juli 2024 gegeneinander antreten. Für das Spektakel wird das AT&T Stadium in Arlington, Texas, genutzt. Die Football-Mannschaft der Dallas Cowboys bestreitet in diesem Stadion, das Platz für 100.000 Zuschauer bietet, ihre Heimspiele in der NFL.

Inzwischen wurde der Kampf aber verschoben, ein neuer Termin wird bis zum 7. Juni bekanntgegeben.