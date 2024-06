"Hat mir mein Arzt leider empfohlen": Vorerst kein Comeback von Mike Tyson

Der Showkampf gegen den 30 Jahre jüngeren Youtube-Star Jake Paul sollte am 20. Juli im Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys ausgetragen und bei Netflix übertragen werden.

"Aufgrund meines Magengeschwürs hat mir mein Arzt leider empfohlen, mein Training für ein paar Wochen zu lockern, um mich zu erholen", sagte Tyson, der am Sonntag an Bord eines Flugzeugs über Übelkeit und Schwindel geklagt hatte und daraufhin medizinisch versorgt werden musste, dem Mirror: "Ich möchte meinen Fans auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung und Verständnis in dieser Zeit danken."

Ein neuer Termin soll bis zum 7. Juni bekanntgegeben werden. Tyson war im November 2020 bei einem Showkampf gegen Roy Jones junior nach mehr als 15 Jahren in den Ring zurückgekehrt, der Fight über acht Runden endete mit einem Unentschieden. Sein Gegenüber Paul hat von seinen bislang zehn Kämpfen als Profi neun gewonnen, die letzten beiden durch K.o.