Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Boxkampf

Am kommenden Samstag findet der lang erwartete Boxkampf zwischen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury und Francis Ngannou statt. SPOX liefert Euch die wichtigsten Antworten rund um den Fight.

"Seine Schläge entsprechen einer Leistung von 96 PS. Das ist so, als würde man von einem Ford Escort getroffen werden, der so schnell fährt, wie er kann, und es ist stärker als ein 12 Pfund schwerer Vorschlaghammer, der mit voller Wucht auf den Kopf trifft", meinte auch UFC-Präsident Dana White.

Ngannou hingegen hat sich in der UFC einen Namen gemacht. Der Franko-Kameruner schaffte nach seinem MMA-Einstieg innerhalb von nur drei Jahren den Aufstieg in die Weltelite. Auf dem Weg zur Krönung als Ultimate-Fighting-Champion im Schwergewicht erarbeitete sich der 37-Jährige einen Ruf als gefürchteter K.o.-Schläger. Ngannou ist eine MMA-Legende, 2021 gewann er den Schwergewichtstitel. Seit Mai steht er bei der PFL, der Professional Fighters League, unter Vertrag.

Der 35-jährige Tyson Fury hält aktuell den Schwergewichtstitel der WBC und gilt als einer der besten Boxer der Welt. Der "Gypsy King" hatte zuletzt Anfang Dezember 2022 einen Profi-Kampf bestritten. In dem WM-Fight gegen seinen Landsmann Dereck Chisora verteidigte Fury in London durch einen Technischen K.o. in der zehnten Runde zum dritten Mal nacheinander seinen Gürtel.

Vor 47 Jahren war Box-Legende Muhammad Ali als damaliger Weltmeister aller Klassen in Tokio zu einer vergleichbaren Show gegen Japans einheimischen Wrestling-Star Antonio Inoki angetreten. Das ungleiche Duell im Juni 1976 zwischen den seinerzeit populärsten Protagonisten ihrer Branchen blieb vor allem in Erinnerung, weil Inoki mit einer bizarr-albernen Taktik praktisch über die gesamte Kampfdauer auf dem Boden krabbelnd nach Alis Schienbeinen trat und "der Größte" in allen 15 Runden insgesamt nur zu sechs Faustschlägen kam. Für die peinliche Farce kassierte alleine Ali sechs Millionen Dollar Preisgeld.

Der Kampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou hat ausschließlich Show-Charakter. Um einen Titel fighten die beiden Kontrahenten dementsprechend nicht. Fury erklärte, dass es darum gehe, den "Baddest Man on the Planet" zu finden. Der Schaukampf wird ausschließlich nach den Regeln des Profiboxsports stattfinden. Andere Elemente des Vollkontaktsports MMA wie etwa Tritte, Ringeinlagen oder Bodenkämpfe sind ausgeschlossen.

© getty

Boxen - Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Warum kämpft Fury nicht gegen Alexander Usyk?

Alexander Usyk strebte als amtierender Schwergewichtschampion der Boxverbände IBF, WBA, WBO und IBO in diesem Jahr eigentlich einen Vereinigungskampf gegen Fury an, nach monatelangen Verhandlungen konnten sich beide Boxer jedoch nicht einigen.

Laut Usyks Vertretern waren die Forderungen der Fury-Seite Hauptgrund für die Absage. "Der Kampf ist geplatzt. Es ist zu weit gegangen", sagte Usyks Promoter Alexander Krassjuk beim britischen Radiosender Talksport: "Es gab das Gefühl, dass Tyson Fury, nachdem Usyk 70:30 akzeptiert hatte, dachte, er könne Usyk einen Sattel umschnallen und ihn so sehr reiten, wie er kann. Das ist nicht richtig."

Fury reagierte auf Instagram mit einer Schimpftirade gegen Usyk: "Du wirst immer wissen, dass du nie Manns genug warst, dich mit dem Gypsy King zu messen", warf er dem Ukrainer Feigheit vor, garniert mit jeder Menge Beleidigungen. Unter anderem bezeichnete er Usyk als "Haufen Scheiße" und "glubschäugige, zahnlückentragende, hässliche kleine Rattensau".

Ursprünglich hätte der Kampf am 29. April im Wembley-Stadion von London steigen sollen. Der Gewinner wäre der erste unumstrittene Schwergewichts-Weltmeister seit Lennox Lewis im Jahr 2000 geworden. Fury, Weltmeister des Verbandes WBC, ist in 34 Profikämpfen noch unbesiegt, auch Usyk ist in bislang 20 Kämpfen ungeschlagen.

Die Verhandlungen hatten sich von Beginn an schwierig gestaltet. Lange steckten sie in einer Sackgasse, Streitpunkt war vor allem die Verteilung der Kampfbörse. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, und Usyk lieferten sich in der Folge in Sozialen Medien ein öffentlichkeitswirksames Hin und Her.

Nachdem Usyk einer 70:30-Aufteilung der Einnahmen zu Furys Gunsten zugestimmt und beide Parteien eine grundsätzliche Einigung erreicht hatten, hatte die Öffentlichkeit zuletzt vergeblich auf eine offizielle Bestätigung des Kampftermins gewartet.