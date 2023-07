Tyson Fury vs. Francis Ngannou, Infos zum Boxkampf: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Im Oktober kommt es zum Boxkampf zwischen Weltmeister Tyson Fury und Ex-UFC-Fighter Francis Ngannou. Alle Informationen zum Schaukampf und wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Schaukampf zwischen Tyson Fury und Ngannou steht: Für den 28. Oktober ist der Boxkampf zwischen dem amtierenden Schwergewichtsweltmeister und dem ehemaligen UFC-Champion terminiert. Das Spektakel soll im saudi-arabischen Riad stattfinden.

Tyson Fury erklärte nach der Ankündigung des Fights, dass es bei dem Kampf gegen Ngannou darum geht, den "Baddest Man on the Planet" zu finden. Der 34-jährige "Gypsy King" hält aktuell den Schwergewichtstitel der WBC und gilt als einer der besten Boxer der Welt.

Frances Ngamou hat sich dagegen in der UFC einen Namen gemacht. Der 36-jährige ist eine MMA-Legende, 2021 gewann er den Schwergewichtstitel. Seit Mai diesen Jahres steht Ngannou bei der PFL, der Professional Fighters League, unter Vertrag.

Deutliche Kritik an dem Fight zwischen Tyson Fury und Francis Ngoumou gab es aus dem Lager von Oleksandr Usyk. Der Schwergewichtschampion der Boxverbände IBF, WBA, WBO und IBO strebte in diesem Jahr einen Vereinigungskampf gegen Fury an, nach monatelangen Verhandlungen konnten sich die Boxer jedoch nicht einigen. Stattdessen bestreitet Tyson Fury im kommenden Oktober den Kampf gegen Francis Ngannou.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou - Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos zum Boxkampf im Überblick

Kampf: Tyson Fury vs. Francis Ngannou

Tyson Fury vs. Francis Ngannou Datum: 28. Oktober

28. Oktober Ort: Riad, Saudi-Arabien

Riad, Saudi-Arabien Übertragung im TV: tbd

Übertragung im Livestream: tbd

Tyson Fury vs. Francis Ngannou, Infos zum Boxkampf - Übertragung im TV und Livestream

Offizielle Informationen zu der Übertragung des Boxkampfes zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou gibt es noch nicht. Möglich ist, dass sich DAZN die Übertragungsrechte an dem Schaukampf sichern wird: Der TV-Sender zeigte in der Vergangenheit eine Vielzahl an Boxkämpfen und auch UFC-Events.

© getty Wie schlägt sich Ex-UFC-Champion Francis Ngannou gegen Tyson Fury?

Auch BILD TV könnte den Boxkampf zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou im Livestream zeigen. BILD TV zeigte sich zuletzt für die Übertragung des WM-Kampfs zwischen Tyson Fury und Derek Chisora verantwortlich.

Tyson Fury vs. Francis Ngannou - Die Kämpfer im Überblick