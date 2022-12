Boxkampf im Free-TV? So seht Ihr Tyson Fury vs. Derek Chisora heute live im TV und Livestream

Tyson Fury vs. Derek Chisora! So lautet am heutigen Samstag das Duell um den Schwergewichtstitel in der WBC. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer den Boxkampf live im TV und Livestream zeigt und ob das Spektakel heute im Free-TV übertragen wird.

Den Kampf um den Schwergewichtstitel der WBC bestreiten am heutigen Samstag, den 3. Dezember, Titelverteidiger Tyson Fury und Herausforderer Derek Chisora. Der Boxkampf ist für 22.00 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium in London angesetzt.

Seit 2020 trägt Tyson Fury den Schwergewichtstitel der WBC. Im Rückkampf gegen Deontay Wilder holte sich der Gypsy King den WM-Titel durch technischen K.o. in der siebten Runde, der erste Kampf zwischen den beiden endete Unentschieden. Es war der einzige Kampf, den Tyson Fury in seiner Profikarriere nicht gewann.

Seine Karriere hatte Tyson Fury eigentlich im April diesen Jahres schon beendet. Im darauffolgenden Juni revidierte der Brite jedoch seine Entscheidung. Fury kehrt heute gegen Derek Chisora also in den Boxring zurück.

WBC-Titelträger Tyson Fury trifft mit Derek Chisora am Abend auf einen alten Bekannten. Schon zweimal standen sich die beiden Briten im Ring gegen über, beide Kämpfe entschied Fury für sich. Der erste Fight zwischen den beiden fand im Jahr 2011 statt. Den Kampf gewann Fury einstimmig nach Punkten. Drei Jahre später trafen die beiden wieder aufeinander. 2014 gab Derek Chisora gegen Fury in der 10. Runde auf.

Wie schlägt sich der Herausforderer heute im dritten Aufeinandertreffen der beiden Engländer?

© getty Tyson Fury und Derek Chisora kämpfen heute zum dritten Mal gegeneinander.

Name Nickname Kampfbilanz Größe Titel Kampfstil Tyson Fury The Gypsy King 32-0-1 (23 KOs) 2,06 Meter WBC Heavyweight Champion Orthodox Derek Chisora War 33-13 (23 KOs) 1,88 Meter WBA International Champion Orthodox

Den Boxkampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora seht Ihr am heutigen Samstagabend nicht live im Free-TV. Kein TV-Sender bietet eine Übertragung des Titelkampfes an. Tyson Fury vs. Derek Chisora könnt Ihr ausschließlich im Livestream live und vollumfänglich verfolgen.

© getty Tyson Fury ist der amtierende WBC-Champion.

Den Kampf um die WBC-Weltmeisterschaft zeigt BILD heute exklusiv im Livestream. Im Livestream seht Ihr den Boxkampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora heute auf BILDplus. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges BILDplus-Abo um den Fight am heutigen Abend live sehen zu können.

Boxkampf im Free-TV? So seht Ihr Tyson Fury vs. Derek Chisora heute live im TV und Livestream - Die Fightcard im Überblick