Tyson Fury und Derek Chisora stehen sich heute zum dritten Mal in einem Boxring gegenüber. SPOX tickert den Kampf für Euch live mit.

Heute blickt die ganze Box-Welt auf den ungeschlagenen Tyson Fury, der zum dritten Mal gegen Derek Chisora antritt. SPOX tickert das Spektakel live und ausführlich mit.

Tyson Fury vs. Derek Chisora: Boxkampf heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Engländer im Ring gegenüberstehen. Zwei Kämpfe fanden zwischen ihnen bereits statt. Beide gingen zugunsten von Fury aus, der erneut seine perfekte Bilanz (32-0-1) aufs Spiel setzt. 2011 gewann der Gypsy King via einstimmiger Entscheidung, 2014 dann via Aufgabe in der zehnten Runde. Nun soll der dritte Sieg gegen den bereits 38-Jährigen folgen. Ebenfalls heute auf dem Spiel steht Furys WBC-Titel im Schwergewicht.

Vor Beginn: Das Duell der beiden Schwergewichte wird im Tottenham Hotspur Stadium in London ausgetragen und soll um ca. 22 Uhr losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Kampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora.

Tyson Fury vs. Derek Chisora: Boxkampf heute im TV und Livestream

DAZN ist ausnahmsweise nicht für die Übertragung des Box-Spektakels verantwortlich, wer live mit dabei sein möchte, wenn sich Fury und Chisora bekämpfen, braucht Zugriff auf Bild+, den Ihr mit einem kostenpflichtigen Abonnement erhält. Dort wird der gesamte Kampf inklusive Vorkämpfe im Livestream angeboten, die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr.

Tyson Fury vs. Derek Chisora, Boxkampf: Die Fightcard im Überblick