Nächste Fury-Gegner: Bönte geht "fest von einem Rematch aus" - Joshua im November?

Bernd Bönte glaubt fest an einen weiteren Kampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder. Fury hatte das zweite Aufeinandertreffen gegen Wilder am vergangenen Samstag für sich entschieden und sich den WBC-Gürtel gesichert. Im Falle einer Titelverteidigung könnte es dann zum großen Duell gegen Anthony Joshua kommen, wie der ehemalige Manager von Vitali und Wladimir Klitschko und heutige Manager von Peter Kadiru im Gespräch mit SPOX angab.



"Ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass es ein Rematch geben wird. Ich kenne beide Teams. Ich weiß, dass Shelly Finkel (Co-Manager von Deontay Wilder, Anm d. Red.) schon mit Frank Warren (Promoter von Tyson Fury, Anm. d. Red.) gesprochen hat. Ich glaube, sie werden nächste Woche bereits bekannt geben, dass sie das Rematch machen werden", sagte Bönte gegenüber SPOX.

Ein mögliches Datum hat der 64-Jährige dafür bereits auch im Sinn: "Das wird denke ich im Juni oder Juli stattfinden." Als ehemaliger Manager von Wladimir Klitschko betreute Bönte den Ukrainer auch im Jahr 2015 bei dessen Niederlage gegen Fury und ist mit den Vertragsstrukturen bestens vertraut.

"Es dürfte ähnlich wie bei Fury gegen Wladimir sein. Damals gab es auch eine Vereinbarung, dass Wladimir bei einer Niederlage die Option auf ein Rematch ziehen kann, dann aber nur noch einen geringeren Anteil an den Gesamteinnahmen bekommt", erklärte Bönte. Ein Rematch kam damals jedoch nicht zustande, weil Fury zwischenzeitlich zurückgetreten war.

Fury an Rematch gegen Wilder interessiert

Fury selbst signalisierte nach der zweiten Auflage des Aufeinandertreffens gegen Wilder Interesse an einer dritten: "Ich bin ziemlich sicher, dass wir das nochmal machen - wenn er das will." Nach dem Remis im Jahr 2018 hatte der "Gypsy King" Wilder am vergangenen Samstag nach technischem K.o. in der siebten Runde besiegt.

Mit einer ähnlichen Herangehensweise wie bei seinem Sieg dürfte er wohl beim möglichen Rematch antreten. Durch seine "Gewichtszunahme konnte er mehr Druck aufbauen und wie eine Wand auf Wilder zugehen. Mit dieser Wucht und der Angriffstaktik ist Wilder nicht zurechtgekommen", so Bönte. Außerdem sei Fury jemand, der sich trotz seiner Größe und seines Gewichts exzellent bewege.

Ein von vielen erwarteter Fight zwischen Fury und Anthony Joshua noch in diesem Jahr ist laut Bönte durch das Rematch aber nicht vom Tisch. "Sollte Fury das Rematch gewinnen, könnte es die große Unification aller Verbände gegen Anthony Joshua geben. Ich tippe darauf, dass diese gegen Ende des Jahres, beispielsweise im klassischen Pay-per-View-Monat November, stattfinden könnte", sagte er.

Die besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten: Bernd Böntes Top-10-Ranking © getty 1/21 Tyson Fury hat sich gegen Deontay Wilder den WBC-Gürtel geholt. Zu den besten Schwergewichtlern aller Zeiten zählt er deshalb aber noch lange nicht. Der frühere Klitschko-Manager Bernd Bönte nennt sein Top-10-Ranking. © getty 2/21 Platz 10: Mike Tyson (USA) - aktiv zwischen 1985 und 2005. © getty 3/21 Begründung: "Er ist der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, hatte aber im Grunde genommen von 1986 bis 1990 eine sehr kurze Karriere. Die zweite Phase wurde durch zwei Kämpfe gegen Holyfield jäh zerstört. Er hat nicht für diesen Sport gelebt." © getty 4/21 Platz 9: Larry Holmes (USA) - aktiv zwischen 1973 und 2002. © getty 5/21 Begründung: "Mit einem der besten Jabs hat er seine Kämpfe aus der Distanz dominiert. Etwas überschattet wurde seine Karriere von seinem Sieg im Jahr 1980 über Muhammad Ali. Das tat ihm selbst sehr weh, weil Ali zuvor viel geholfen hatte." © getty 6/21 Platz 8: Vitali Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2012. © getty 7/21 Begründung: "Grandios, wie er nach fast vierjähriger Pause direkt den Weltmeister Peter Samuel ausgeboxt hat, bis dieser aufgab. Er ist dreimaliger Weltmeister, aber auch außerhalb des Rings einer der Größten aller Zeiten im Schwergewicht." © getty 8/21 Platz 7: Wladimir Klitschko (Ukraine) - aktiv zwischen 1996 und 2017. © getty 9/21 Begründung: "Er hat eine Ära geprägt und ist zusammengenommen der am längsten amtierende Weltmeister im Schwergewicht, ohne dabei jemandem aus dem Weg gegangen zu sein. Grandios auch seine Zusammenarbeit mit den Trainern Fritz Sdunek und Emanuel Steward." © getty 10/21 Platz 6: Evander Holyfield (USA) - aktiv zwischen 1984 und 2011. © getty 11/21 Begründung: "Er wurde vier Mal Weltmeister, hat sogar den Titel im Cruisergewicht geholt und alle großen Verbände vereint. Mental war er einer der Allerstärksten im Schwergewicht, eine mega Leistung." © getty 12/21 Platz 5: George Foreman (USA) - aktiv zwischen 1969 und 1997. © getty 13/21 Begründung: "Nach aktuell Wilder war er der härteste Puncher. Bekannt geworden durch seine Niederlage gegen Ali hat er zuvor Ken Norton und Joe Frazier auf unnachahmliche Art geschlagen. Mit 45 Jahren nochmal Weltmeister geworden - grandios!" © imago images 14/21 Platz 4: Rocky Marciano (USA) - aktiv zwischen 1947 und 1955. © getty 15/21 Begründung: "Er ist der Mann der 50er-Jahre und hat mit 49-0 eine einmalige Bilanz. Ungeschlagen zurückzutreten ist eine grandiose Leistung." © getty 16/21 Platz 3: Lennox Lewis (England/Kanada) - aktiv zwischen 1989 und 2003. © getty 17/21 Begründung: "Drei Mal Weltmeister, zwei Mal nach schweren K.o.-Niederlagen wiedergekommen - großartig dabei, wie er sich seine Gegner immer wieder mit seinem langen Jab zurechtgelegt hat. Bildete außerdem mit Emanuel Steward ein tolles Tandem." © getty 18/21 Platz 2: Joe Louis (USA) - aktiv zwischen 1934 und 1951. © getty 19/21 Begründung: "Er ist derjenige Weltmeister, der am längsten ununterbrochen im Schwergewicht amtiert hat. Dabei hat er trotzdem alle Großen seiner Zeit geboxt." © getty 20/21 Platz 1: Muhammad Ali (USA) - aktiv zwischen 1960 und 1981. © getty 21/21 Begründung: "Der Größte aller Zeiten, wie er auch selbst sagte. Als dreifacher Weltmeister hat er alle Großen seiner Ära besiegt. Hat etwas zu lang geboxt, ist aber dennoch mit Abstand einmalig - auch wie er sich für Bürgerrechte eingesetzt hat."

Fury vs. Joshua? Problem sind die TV-Partner

Problem an den Verhandlungen dürfte jedoch sein, wo und mit welchen TV-Partnern der Kampf stattfinden soll. "Denn in den unterschiedlichen Ländern stehen die beiden Boxer bei unterschiedlichen TV-Sendern unter Vertrag. In England beispielsweise steht Fury bei BT und Joshua bekanntlich bei Sky unter Vertrag", erklärte Bönte. Es gehe daher nicht um den Börsensplit untereinander, sondern welche TV-Partner an dem Kampf beteiligt wären.

Darüber hinaus bleibt die Frage nach der physischen Verfassung von Fury bestehen. Nach dem Sieg über Klitschko im Jahr 2015, als er sich den WM-Titel zum ersten Mal gesichert hatte, stürzte er ab und verwunderte mit bizarren Aussagen.

"Ich kann aus der Ferne nicht in seinen Kopf hineinschauen. Ob er irgendwelche Dämonen in seinem Kopf hat, kann ich also nicht beurteilen", sagte Bönte. "Er ist scheinbar ein Typ, bei dem Desaster und Normalität ziemlich nah beieinander liegen", räumte er ein.

Boxen - Tyson Furys krasseste Sprüche: "Ich masturbiere siebenmal am Tag" © getty 1/16 Tyson Fury steigt am 22. Februar 2020 erneut gegen Deontay Wilder in den Ring. Wie man den "Gypsy King" kennt, sorgte er vorab wieder mit einer Aussage für Aufsehen. Wir haben seine krassesten Sprüche zusammengetragen. © getty 2/16 Bei einer Medienrunde nach der Pressekonferenz zusammen mit Wilder gab Fury Einblicke in seine spezielle Vorbereitung: "Ich masturbiere siebenmal am Tag. Ich muss aktiv bleiben, das Testosteron muss flieẞen." © getty 3/16 Über die Niederlage von Joshua gegen Ruiz sagte Fury: "Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg." © getty 4/16 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 5/16 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 6/16 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 7/16 Ein Gemälde von Furys Sieg über Klitschko hängt in seinem Wohnzimmer - "weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe." © getty 8/16 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 9/16 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 10/16 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 11/16 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 12/16 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 13/16 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 14/16 Mit seinen 2,06 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 15/16 Auf einer Pressekonferenz vor dem Fight gegen Deontay Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself." © dazn 16/16 Tyson Fury und Deontay Wilder kämpfen um den WM-Gürtel der WBC im Schwergewicht und Ihr könnt den Kampf in der Nacht zum Sonntag ab 5.45 Uhr auf DAZN live sehen. Holt Euch jetzt einen Freimonat!

Bernd Bönte: "Würde Fury nicht in die Top-10 einordnen"

Im All-Time-Ranking der Schwergewichtsboxer sieht Bönte Fury außerdem noch nicht im Kreis der ganz Großen: "Ich würde ihn noch nicht in die Top-10 aller Zeiten einordnen. Da gehören für mich Leute wie Muhammad Ali, Joe Louis, Lennox Lewis, George Foreman oder die Klitschkos in ihrer Prime hinein."

Dabei gibt er aber zu bedenken, dass Fury mit seinen 31 Jahren vergleichsweise noch jung ist. "Wenn er da weitermacht, wo er jetzt gerade aufgehört hat, wenn er beispielsweise einen Anthony Joshua schlagen würde, wenn er seine Titel in Zukunft weiter verteidigen wird, dann gehört er sicherlich irgendwann in dieses Ranking hinein", sagte Bönte.