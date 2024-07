USA Basketball Showcase, Deutschland: Wann und gegen wen spielt das DBB-Team?

Ab dem 27. Juli geht es in Frankreich im Rahmen des Basketballturniers bei den Olympischen Spielen rund. Auch das deutsche Nationalteam hat sich als amtierender Weltmeister hohe Ziele gesteckt und will sich deshalb so gut wie möglich vorbereiten. Erst am vergangenen Montag konnte man gegen das Top-Team aus Frankreich 70:65 gewinnen.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist aber noch lange nicht fertig mit den Testspielen. Es steht unter anderem auch ein Spiel bei der USA Basketball Showcase an.