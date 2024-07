Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

Deutschland vs. USA, Basketball Showcase 2024: Testspiel DBB-Team heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Das Duell mit dem US-amerikanischen Star-Ensemble dient als Vorbereitung für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Frankreich, wo Deutschland in der Gruppe B auf Frankreich, Japan und Brasilien trifft. Am 27. Juli geht das Turnier für die Deutschen gegen Japan los.

vor Beginn Die Partie geht um 21 Uhr deutscher Zeit los und findet in der Londoner O2 Arena in Großbritannien statt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel zwischen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und Team USA.