Basketball WM 2023 heute live: Termine, Zeitplan, Spiele, Gruppen, Ergebnisse, Übertragung im TV und Livestream

Es ist so weit, bei der Basketball-WM 2023 kämpfen zahlreiche Nationen um Edelmetall. Ihr habt Fragen zu Zeitplan, Gruppen, Ergebnissen und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Dieser Artikel liefert Antworten.

Vom 25. August bis zum 10. September wird in diesem Jahr die 19. Basketball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen, Gastgeber sind Japan, Indonesien und die Philippinen.

Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die nach der überraschenden Bronzemedaille bei der letztjährigen Europameisterschaft wieder Jagd auf Edelmetall macht. Dafür hat Bundestrainer Gordon Herbert wieder einige NBA-Legionäre wie Franz und Moritz Wagner oder Dennis Schröder nominiert. Hier könnt Ihr Euch den gesamten Kader ansehen.

Aber welche Teams sind noch dabei? Welche Spiele stehen heute an? Wie sind die bisherigen Partien ausgegangen? Und wo könnt Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das verrät SPOX!

Basketball WM 2023 heute live, Spielplan: Die Spiele am Freitag (25. August 2023)

Am heutigen Freitag, dem 25. August, werden acht Spiele ausgetragen, unter anderem ist auch das DBB-Team gefragt. Deutschland trifft um 14.10 Uhr auf Japan. Hier sind alle Spiele:

Uhrzeit Team 1 Team 2 Gruppe 10 Uhr Angola Italien A 10 Uhr Finnland Australien E 10.45 Uhr Mexiko Montenegro D 11.15 Uhr Lettland Libanon H 14 Uhr Dominikanische Republik Philippinen A 14.10 Uhr Deutschland Japan E 14.30 Uhr Ägypten Litauen D 15.30 Uhr Kanada Frankreich H

© imago images Franz Wagner will mit Deutschland erneut eine Medaille holen.

Basketball WM 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr nach einer Möglichkeit sucht, die Basketball-WM live und in Farbe zu schauen, müsst Ihr nicht lange suchen: MagentaSport wird - wie schon bei der letztjährigen Europameisterschaft - wieder sämtliche Spiele in voller Länge zeigen. Das gilt sowohl für das lineare TV als auch für den Livestream via App oder Website.

Da für MagentaSport ein Abo erforderlich ist, kommt Ihr für einen Großteil der Begegnungen also nicht um eine Gebühr herum, bei Duellen der deutschen Nationalmannschaft allerdings sieht das Ganze anders aus. Sämtliche DBB-Spiele stellt der Dienst der Telekom nämlich vollkommen gratis zur Verfügung.

Und wie viel müsst Ihr hinblättern, wenn Ihr Euch das gesamte Angebot sichern möchtet? Das hängt davon ab, ob Ihr bereits bei der Telekom seid oder nicht - und, ob Ihr ein Jahres- oder ein Monatsabo abschließt. Hier der Überblick:

Kundinnen und Kunden der Telekom : Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro)

: Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro) Keine Kundinnen und Kunden der Telekom: Jahresabo (monatlich 12,95 Euro) oder Monatsabo (19,95 Euro)

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Basketball WM 2023 heute live: Liveticker von SPOX

Bei SPOX begleiten wir ebenfalls zahlreiche WM-Spiele live - und zwar im Ticker. So müsst Ihr keine Aktion verpassen, auch wenn Ihr gerade keine Zeit für Bewegtbild habt.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Basketball WM 2023 heute live: Termine, Zeitplan, Wichtigste Infos

Basketball-WM 2023 Anzahl Nationen 32 Austragungsort Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta)

Japan (Okinawa Arena in Okinawa)

Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila) 1. Runde 25.-29. August 2023 2. Runde 1.-3. September 2023 Viertelfinale 5.-6. September 2023 Halbfinale 8. September 2023 Spiel um Platz 3, Finale 10. September 2023

© imago images Team USA mit Anthony Edwards ist wie so oft Topfavorit auf den Titel.

Basketball WM 2023 heute live: Teilnehmer, Teams, Ergebnisse und Gruppen

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe A

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr. 25. August 2023 Angola Italien -:- Fr. 25. August 2023 Dom. Republik Philippinen -:- So. 27. August 2023 Philippinen Angola -:- So. 27. August 2023 Italien Dom. Republik -:- Di. 29. August 2023 Angola Dom. Republik -:- Di. 29. August 2023 Philippinen Italien -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Angola - Dom. Republik - Philippinen - Italien -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe B

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Sa. 26. August 2023 Südsudan Puerto Rico -:- Sa. 26. August 2023 Serbien China -:- Mo. 28. August 2023 China Südsudan -:- Mo. 28. August 2023 Puerto Rico Serbien -:- Mi. 30. August 2023 Südsudan Serbien -:- Mi. 30. August 2023 China Puerto Rico -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Südsudan - Serbien - China - Puerto Rico -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe C

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Sa. 26. August 2023 USA Neuseeland -:- Sa. 26. August 2023 Jordanien Griechenland -:- Mo. 28. August 2023 Griechenland USA -:- Mo. 28. August 2023 Neuseeland Jordanien -:- Mi. 30. August 2023 USA Jordanien -:- Mi. 30. August 2023 Griechenland Neuseeland -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Vereinigte Staaten - Jordanien - Griechenland - Neuseeland -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe D

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr. 25. August 2023 Ägypten Litauen -:- Fr. 25. August 2023 Mexiko Montenegro -:- So. 27. August 2023 Montenegro Ägypten -:- So. 27. August 2023 Litauen Mexiko -:- Di. 29. August 2023 Ägypten Mexiko -:- Di. 29. August 2023 Montenegro Litauen -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Ägypten - Mexiko - Montenegro - Litauen -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe E

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr. 25. August 2023 Deutschland Japan -:- Fr. 25. August 2023 Finnland Australien -:- So. 27. August 2023 Australien Deutschland -:- So. 27. August 2023 Japan Finnland -:- Di. 29. August 2023 Deutschland Finnland -:- Di. 29. August 2023 Australien Japan -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Deutschland - Finnland - Australien - Japan -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe F

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Sa. 26. August 2023 Slowenien Venezuela -:- Sa. 26. August 2023 Kap Verde Georgien -:- Mo. 28. August 2023 Georgien Slowenien -:- Mo. 28. August 2023 Venezuela Kap Verde -:- Mi. 30. August 2023 Slowenien Kap Verde -:- Mi. 30. August 2023 Georgien Venezuela -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Slowenien - Kap Verde - Georgien - Venezuela -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe G

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Sa. 26. August 2023 Iran Brasilien -:- Sa. 26. August 2023 Spanien Elfenbeinküste -:- Mo. 28. August 2023 Elfenbeinküste Iran -:- Mo. 28. August 2023 Brasilien Spanien -:- Mi. 30. August 2023 Iran Spanien -:- Mi. 30. August 2023 Elfenbeinküste Brasilien -:-

Tabelle

Rang Team Punkte 1 Iran - Spanien - Elfenbeinküste - Brasilien -

Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe H

Spielplan, Ergebnisse

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Fr. 25. August 2023 Kanada Frankreich -:- Fr. 25. August 2023 Lettland Libanon -:- So. 27. August 2023 Libanon Kanada -:- So. 27. August 2023 Frankreich Lettland -:- Di. 29. August 2023 Kanada Lettland -:- Di. 29. August 2023 Libanon Frankreich -:-

Tabelle