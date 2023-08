Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für das DBB-Team geht die WM-Vorbereitung heute mit einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft Griechenlands weiter. Wo die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist, erfahrt Ihr hier.

Am 25. August startet die Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen. Zuvor bestreitet die DBB-Auswahl aber ihr vorletztes Testspiel der Vorbereitung. Der Gegner der Begegnung heute heißt Griechenland. Die Griechen, trainiert von Dimitrios Itoudis, nehmen ebenfalls am Turnier in Asien teil und bekommen es in ihrem ersten Match mit Jordanien zu tun.

Das Testspiel gegen das griechische Nationalteam findet im Rahmen des "USA Basketball Showcase Abu Dhabi", bei dem Deutschland am darauffolgenden Tag auf die USA trifft, statt. In ihrer bisherigen Vorbereitung für die WM spielte die DBB-Mannschaft unter anderem im Supercup gegen China und Kanada. Zuvor testete Deutschland schon gegen Schweden und sogar ein weiteres Mal gegen die Kanadier, als sie ihre erste Niederlage der WM-Vorbereitung hinnehmen mussten.

Der DBB-Kader für die WM ist in diesem Jahr mit Stars wie Dennis Schröder und Moritz Wagner bestückt und lässt Fans von einem erfolgreichen Turnier träumen.

© getty

Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im TV

Der Test der DBB-Mannschaft und Griechenland wird live im TV übertragen. Die Partie wird in Abu Dhabi ausgetragen und von MagentaSport im frei empfangbaren TV zur Verfügung gestellt. Das Angebot stammt von Telekom und ist normalerweise nur kostenpflichtig zu empfangen. Allerdings verlangen sie für dieses Event kein Geld.

Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im Livestream

Doch kann man das Vorbereitungsspiel zwischen Deutschland und der Mannschaft aus Griechenland auch anschauen, wenn man nur die Möglichkeit besitzt, online einzuschalten? Ja, kann man! Das DBB-Testspiel wird auch im kostenfreien Livestream von MagentaTV angeboten. Die Partie wird um 18 Uhr (MESZ) angepfiffen.

© imago images

Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team heute live im Liveticker

Wer die Partie im Liveticker mitverfolgen will, kann dies bei SPOX tun.

Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Austragungsort: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) Wettbewerb: USA Basketball Showcase Abu Dhabi

USA Basketball Showcase Abu Dhabi Datum: 19.08.2023

19.08.2023 Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaTV

Deutschland vs. Griechenland heute live, Übertragung: Der DBB-Kader

Der 12-köpfige Kader, mit dem Deutschland in Asien antreten wird, steht bereits fest: