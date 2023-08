Die Basketball-WM steht vor der Tür, auch die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist mit dabei. SPOX blickt auf die Topverdiener des DBB-Teams und verrät, wer das höchste Gehalt hat.

In elf Tagen ist es so weit, in Japan, Indonesien und auf den Philippinen wird die 19. Basketball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die deutsche Auswahl wurde dafür der Gruppe E zugelost, die in Okinawa (Japan) spielt. Die Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert heißen Finnland, Australien und Japan. Am 25. August, am selben Tag, an dem das Turnier eröffnet wird, steigt das DBB-Team mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan ins Geschehen ein.

Aktuell befinden sich die Deutschen in der Vorbereitungsphase, in der man am Sonntag nach drei Siegen in Folge im Finale des Supercups gegen Kanada die erste Niederlage kassierte. Am 19. August geht es mit dem nächsten Vorbereitungsturnier weiter, dem USA Showcase Cup in Dubai.

Der 12-köpfige Kader, mit dem Deutschland, in Asien antreten wird, steht ebenfalls bereits fest.

Basketball WM 2023: Der Kader von Deutschland

Spieler Alter Team Position Isaac Bonga 23 FC Bayern München GUARD Justus Hollatz 22 Olimpija Ljubljana (Slowenien) GUARD David Krämer 26 Fundacion CB Gran Canaria (Spanien) GUARD Maodo Lo 30 Olimpia Milano (Italien) GUARD Andreas Obst 27 FC Bayern München GUARD Dennis Schröder 29 Toronto Raptors (Kanada) GUARD Niels Giffey 32 FC Bayern München FORWARD Franz Wagner 21 Orlando Magic (USA) FORWARD Daniel Theis 31 Indiana Pacers (USA) CENTER Johannes Thiemann 29 Alba Berlin CENTER Johannes Voigtmann 30 Olimpia Milano (Italien) CENTER Moritz Wagner 26 Orlando Magic (USA) CENTER

Basketball WM 2023, Gehalt: Das sind die Topverdiener der nominierten Spieler

Zu den Topverdienern im DBB-Team gehören ganz klar die vier NBA-Spieler, also Dennis Schröder (Toronto Raptors), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic) und Daniel Theis (Indiana Pacers). Die amerikanische Profiliga steht einsam an der Spitze, was Spielergehälter im Basketball betrifft, wobei keineswegs nur die absoluten Superstars wie Stephen Curry oder LeBron James fürstlich bezahlt werden.

Den höchstdotierten Vertrag in Reihen des DBB-Teams besitzt Kapitän Dennis Schröder. Der im Jahr 2013 gedraftete Braunschweiger gehört bereits zu den Veteranen der Liga und erhält für die Saison 2023/24 bei den Raptors fast 12,5 Millionen US-Dollar. Auf Platz zwei der bestbezahlten deutschen Spieler liegt Daniel Theis von den Indiana Pacers mit 9,1 Millionen US-Dollar. Nicht weit dahinter findet man den älteren der Wagner-Brüder vor: Moritz Wagner. 8 Millionen US-Dollar soll er für die Orlando Magic in der Saison 2023/24 verdienen. Sein jüngerer Bruder Franz kriegt im selben Team 5,5 Millionen US-Dollar.

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM