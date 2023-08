Basketball: Die WM-Helden 2002 um Dirk Nowitzki - und was sie heute machen

2002 holten die deutschen Basketballer letztmals eine Medaille bei einer WM, Bronze in den USA. Garant dafür war natürlich Turnier-MVP Dirk Nowitzki, doch wer war ansonsten noch Teil der Mannschaft? Wir blicken zurück.

Bis heute ist es das einzige Mal, dass Deutschland Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft holen konnte. Und mit ein bisschen Glück hätte es sogar mehr als Bronze sein können. Fünf Minuten vor Schluss führte Deutschland im Halbfinale gegen Argentinien mit +5, in der Schlussminute hatte Ademola Okulaja die Chance auf die Führung, wurde jedoch beim Dunk-Versuch abgeräumt. Das Team von Bundestrainer Henrik Dettmann unterlag schließlich mit 80:86, schlug aber im Spiel um Platz 3 das Überraschungsteam aus Neuseeland locker mit 117:94. Blicken wir nun aber auf den Kader von vor 21 Jahren und darauf, was die Beteiligten heute machen.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

© getty MARKO PESIC (Alba Berlin) Alter: 25 | Turnier-Stats: 9,1 Punkte und 3,6 Assists bei 46,2 Prozent FG in 9 Spielen (25,1 Minuten) Heute ist er als Macher beim FC Bayern Basketball bekannt, doch auch als Spieler hat er eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Der Sohn von Trainerlegende Svetislav Pesic wurde mit Alba sechsmal deutscher Meister. Auch bei EM-Silber 2005 war er dabei.

© getty MITHAT DEMIREL (Alba Berlin) Alter: 24 | Turnier-Stats: 7,4 Punkte und 3,2 Assists bei 50,0 Prozent FG in 9 Spielen (18,3 Minuten) Genau wie Pesic war auch er Teil mehrerer Alba-Meistermannschaften (5x) sowie des EM-Teams drei Jahre später. Ein Jahr nach der WM wurde er als Spieler des Jahres der Bundesliga ausgezeichnet. Nach der Karriere wurde Demirel Sportdirektor bei Alba Berlin und bekleidete den Posten bis 2016. Später wechselte er in die Türkei zu Darüssafaka. Heute ist er als Berater für verschiedene Klubs tätig.

© getty MISAN NIKAGBATSE (Olympiakos Piräus) Alter: 20 | Turnier-Stats: 7,4 Punkte und 1,8 Rebounds bei 59,0 Prozent FG in 9 Spielen (15,6 Minuten) Der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer finnischen Mutter sammelte eine Menge internationale Erfahrung. Nach einem Jahr in Piräus war er vor allem in Italien - mit Zwischenstopps in Deutschland - aktiv. Er stammt ebenfalls aus der Alba-Schule. Haldin, inzwischen trägt er wie seine Geschwister den Namen der Mutter, hangelte sich danach von Vertrag zu Vertrag, 2012 war schließlich endgültig Schluss. Nach dem Ende seiner Karriere gründete er eine Firma, die Basketballtraining für Kinder und Jugendliche anbietet.

© getty STEFANO GARRIS (Alba Berlin) Alter: 23 | Turnier-Stats: 4,2 Punkte und 1,2 Rebounds bei 44,1 Prozent FG in 9 Spielen (12 Minuten) Der Paderborner war als Verteidiger und Dreierschütze bekannt, die WM drei Jahre später verpasste er verletzungsbedingt. Schon während seiner aktiven Karriere unternahm er als Rapper Ausflüge in die Musikszene. Dabei kam unter anderem dieses Stück mit Sido und Harris heraus.

© getty HENRIK RÖDL (Alba Berlin) Alter: 33 | Turnier-Stats: 3,9 Punkte und 2,0 Rebounds bei 50 Prozent FG in 9 Spielen (15,7 Minuten) Für Rödl war es der letzte Auftritt für die Nationalmannschaft, er war schon 1993 beim Gewinn der Europameisterschaft mit an Bord. Der frühere Mr. Basketball von North Carolina und spätere Bundestrainer gewann mit Alba sieben deutsche Meisterschaften. Nach seinem Aus beim DBB coachte Rödl kurzzeitig in der Türkei, nun steht er seit einem Jahr in Ägypten an der Seitenlinie.

© imago images PASCAL ROLLER (Frankfurt Skyliners) Alter: 25 | Turnier-Stats: 3,3 Punkte und 0,5 Assists bei 35,3 Prozent FG in 6 Spielen (7,2 Minuten) Erst ein Jahr später feierte der Point Guard seinen endgültigen Durchbruch. 2004 gewann er schließlich den MVP-Award der BBL. Die Skyliners-Legende schaffte es siebenmal zum All-Star der Bundesliga und avancierte bei der EM 2005 zum wichtigen DBB-Spielmacher. In Hamburg half er mit, dass die Towers entstanden. Heute ist Roller im Marketing tätig und fungiert als Experte bei Magenta Sport. Der Award für den beliebtesten Spieler einer BBL-Saison trägt seinen Namen.

© getty Forwards: DIRK NOWITZKI (Dallas Mavericks) Alter: 24 | Turnier-Stats: 24 Punkte und 8,2 Rebounds bei 40,7 Prozent FG in 9 Spielen (31,2 Minuten) DÖÖÖÖÖRK! Er war die alles überragende Figur dieses Turniers, MVP und Topscorer der WM in Personalunion und Teil des All-Tournament Teams. Im Spiel um Platz 3 führte er den DBB schon in Halbzeit eins mit 25 seiner 29 Punkte in Richtung Medaille. Inzwischen Mitglied der Hall of Fame der NBA, dazu ist er bei den Dallas Mavericks als Berater angestellt und fungiert für die FIBA als globaler Botschafter.

© getty ADEMOLA OKULAJA (FC Barcelona) Alter: 27 | Turnier-Stats: 14,2 Punkte und 6 Rebounds bei 56,1 Prozent FG in 9 Spielen (28,3 Minuten) Im Mai 2022 verstarb Okulaja im Alter von 46 Jahren leider viel zu früh. Seine größten Erfolge feierte er am College in North Carolina an der Seite von u.a. Vince Carter und mit der Nationalmannschaft. Er prägte mit Nowitzki eine ganze Generation.

© getty JÖRG LÜTCKE (Alba Berlin) Alter: 26 | Turnier-Stats: 5,4 Punkte und 1,2 Rebounds bei 53,8 Prozent FG in 8 Spielen (9,9 Minuten) Immer wieder machten ihm schwere Verletzungen zu schaffen, mehrere Kreuzbandrisse zwangen ihn schließlich zu einem verfrühten Karriereende. Dennoch kann er neben der Bronzemedaille auf sieben deutsche Meisterschaften mit Alba zurückblicken. Nach der Karriere studierte Lütcke Medizin und hat inzwischen in der Hauptstadt eine Praxis für innere Medizin.

© getty Center: PATRICK FEMERLING (Olympiakos Piräus) Alter: 27 | Turnier-Stats: 6,9 Punkte und 4,8 Rebounds bei 38,0 Prozent FG in 9 Spielen (22,8 Minuten) Keiner stand öfters im Nationaltrikot auf dem Parkett als der 2,15-Meter-Hüne (221 Einsätze). 2002 führte er das DBB-Team als Kapitän an, auf Vereinsebene gewann er in Deutschland, Spanien und Griechenland mehrere Meisterschaften sowie die EuroLeague. Nach der Karriere blieb "Socke" (Hintergrund waren seine langen Strümpfe) dem DBB treu. Nach vier Jahren bei ALBA coachte Femerling einige Jahre die U16 des DBB.

© getty STEPHEN ARIGBABU (Köln 99ers) Alter: 30 | Turnier-Stats: 2,9 Punkte und 2,9 Rebounds bei 34,6 Prozent FG in 9 Spielen (13,4 Minuten) Als Jugendlicher begann er mit Handball und Fußball, ab dem Alter von 14 Jahren spielte er Basketball. Was folgte, waren 166 Einsätze für die Nationalmannschaft, mehrere deutsche Meisterschaften und Pokalsiege sowie EM-Silber. 2005 Heute ist er als Jugendtrainer beim DBB angestellt.