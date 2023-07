Basketball-WM: Nikola Jokic fehlt Serbien

Serbiens Superstar Nikola Jokic wird nicht an der Basketball-WM teilnehmen. Der NBA-Champion von den Denver Nuggets fehlte auf der erweiterten Kaderliste der Serben, die Trainer Svetislav Pesic am Montag in der Hauptstadt Belgrad veröffentlichte.

Jokic sei "weder körperlich noch mental bereit", sagte Pesic. "Wir hatten viele Gespräche mit ihm", erklärte der 73 Jahre alte Coach, der 1993 Deutschland als Trainer zum EM-Titel führte: "Er ist erschöpft und fühlt sich nicht in der Lage, die Verantwortung im Team zu übernehmen, die man von ihm erwartet."

Der 28-jährige Jokic, der die Nuggets zu ihrer ersten Meisterschaft geführt hatte, gehört zu den besten Spielern der Welt.

Der Center erhielt nach seinen herausragenden Leistungen die Auszeichnung als wertvollster Akteur (MVP) der Finalserie.

Für Serbien ist Jokics Ausfall ein schwerer Schlag. Der Olympia-Zweite von 2016 galt rund einen Monat vor dem Beginn des Turniers in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) als Mitfavorit auf den Titel.

Ohne ihren Superstar dürften die Serben es nun aber schwer haben.