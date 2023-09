DBB vor dem WM-Finale: Dennis Schröder und ewige Schatten von Dirk Nowitzki

Deutschland steht erstmals im Finale einer Basketball-Weltmeisterschaft. Angeführt von Kapitän Dennis Schröder hat sich der DBB zu einer internationalen Spitzenmannschaft gemausert. Vor allem für Schröder selbst ist es die Chance, endgültig seine eigene Geschichte zu schreiben.

Und trotzdem musste sich Schröder über die Jahre immer wieder mit dem großen Blonden vergleichen (lassen). Ein Vergleich, bei dem er nur verlieren konnte. Heute kann Schröder mit dem DBB etwas erreichen, was selbst Nowitzki nicht gelungen ist - eine Goldmedaille mit der Nationalmannschaft. Der Weg dorthin war für Schröder - wie vieles in seiner Karriere - alles andere als linear.

Das Blatt, welches Dennis Schröder von Beginn an bekam, war kein Gutes. Über Jahre fragte man sich, was denn passieren würde, wenn Dirk Nowitzki nicht mehr für Deutschland auflaufen würde? Dabei war klar, dass es keinen zweiten Nowitzki geben würde - sowohl sportlich als auch menschlich.

© imago images

Dennis Schröder bei der EuroBasket 2015: Der Sündenbock

Die EuroBasket 2015 mit einer Vorrundengruppe in Deutschland sollte so etwas wie die Staffelübergabe sein. Hier der 37-jährige Nowitzki, der auf der letzten Rille noch einmal vor deutschem Publikum ein großes Turnier spielen wollte, dort Schröder, der mit knapp 22 Jahren gerade seinen Durchbruch in der NBA gefeiert hatte und als der Hoffnungsträger des DBB galt.

Zwar sagte Nowitzki öffentlich stets die richtigen Dinge über Schröder, doch wirklich funktionieren wollte diese Partnerschaft nicht. Der DBB schied in einer knackigen Vorrundengruppe aus, obwohl Schröder 21 Punkte im Schnitt erzielte. Das große Gesprächsthema war aber der Zwist zwischen Schröder und Bundestrainer Chris Fleming, als Schröder dessen Timeout-Management kritisierte.

Der Aufschrei war groß, denn das hätte ein Nowitzki niemals getan. Schröder war dagegen schon immer forsch, emotional und polarisierend. Auf Nowitzki, den scheinbar perfekten Schwiegersohn, konnten sich dagegen immer alle einigen. "Dennis hat eine Riesenzukunft vor sich. In der NBA, aber auch in der Nationalmannschaft", meinte Nowitzki nach dem Turnier und sollte auch recht behalten, der Weg dahin war jedoch äußerst steinig.

Auch Schröder selbst musste erst verstehen, was es heißt, ein Führungsspieler zu sein. Seine Leistungen in Berlin waren gut, dennoch wurde er für das Ausscheiden verantwortlich gemacht, wegen seiner Trainer-Kritik, wegen eines verworfenen Freiwurfs gegen Spanien im entscheidenden Spiel.

Dass Schröder später mit goldenem Auto posierte und mit markigen Aussagen aufmerksam machte, passte eben nicht zu Deutschland. Wenn Schröder dann aber - wie 2016 geschehen - für die Nationalmannschaft absagt, war der Aufschrei wieder enorm groß. Schröder wurde stets mit zweierlei Maß gemessen, ob fair oder nicht, daran änderten auch seine sportlichen Leistungen nichts.

Dennis Schröder: Stats bei der EuroBasket 2015