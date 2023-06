Spiel 2 des BBL Finales: Die Telekom Baskets Bonn empfangen ratiopharm Ulm. Wer kann das zweite Aufeinandertreffen für sich entscheiden? Die Antwort gibt's hier im Liveticker!

Können die Underdogs aus Ulm sich auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Telekom Baskets klauen? Wir tickern die Partie hier live mit!

BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm: Spiel 2 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Ulmer haben ihrem Ruf als Favoritenschreck auch in den Finals alle Ehre gemacht. Sie beendeten am Freitag eine Bonner Siegesserie von 25 Spielen in Folge! 79:73 schlug Ulm die Baskets am Ende. Damit hat ratiopharm bereits ordentlich Druck aufgebaut, für Bonn ist das heutige Duell ein Pflichtsieg.

Vor Beginn: Auch das zweite Duell der beiden Teams steigt im Telekom Dome in der ehemaligen Hauptstadt Bonn. Um 18 Uhr erfolgt der Tip-off.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 2 der BBL-Finals zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm.

BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm: Spiel 2 heute im TV und Livestream

Ab Spiel 3 laufen die Spiele der Finals auch im Free-TV auf Sport1, heute müsst Ihr allerdings noch auf die Pay-TV-Option zurückgreifen: MagentaSport heißt die Anlaufstelle. Los geht es dort um 17.45 Uhr, folgendes Team empfängt Euch:

Kommentar: Chris Schmidt

Chris Schmidt Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Robin Benzing

Und wie viel kostet MagentaSport? Das haben wir im Folgenden für Euch aufgeschlüsselt:

Telekom-Vertrag? Preis Jahresabo Preis Monatsabo Ja 4,95 Euro 9,95 Euro Nein 9,95 Euro 16,95 Euro

BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm: Die Finaltermine