In der BBL-Finalserie bestreiten ratiopharm Ulm und die Telekom Baskets heute Spiel 4. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr das Finalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 16. Juni, trifft ratiopharm Ulm in Spiel 4 der BBL-Finalserie auf die Baskets Bonn. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr in der ratiopharm arena in Ulm.

Ratiopharm Ulm steht kurz vor dem Titelgewinn in der BBL! Dank einer furiosen Leistung in Spiel 3 gegen die Baskets Bonn stellte das Team von Anton Gavin in der Finalserie auf 2:1 und ist somit nur noch einen Sieg vom ersten Meisterschaftsgewinn in der Vereinshistorie entfernt. Beim 112:84-Sieg am vergangenen Mittwoch überzeugten vor allem Karim Jallow und Brandon Paul für Ulm als beste Scorer. Vor heimischer Kulisse kann ratiopharm Ulm am heutigen Abend seinen spektakulären Playoff-Run mit dem Titel krönen.

Die Telekom Baskets Bonn stehen dagegen mit dem Rücken zur Wand. Spiel 3 der Finalserie dominierte Ulm scheinbar nach Belieben. Physisch hielten die Baskets Bonn kaum mit und auch der Dreier wollte in der Partie nicht fallen. Zeigen die Telekom Baskets Bonn heute eine Leistung wie in der zweiten Finalbegegnung und erzwingen mit einem Sieg ein Spiel 5?

BBL Finale ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn, Übertragung: Spiel 4 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: BBL Finale, Spiel 4

BBL Finale, Spiel 4 Duell: ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn

ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn Datum: 16. Juni

16. Juni Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: ratiopharm arena, Ulm

ratiopharm arena, Ulm Übertragung im TV: Sport1, MagentaSport

Übertragung im Livestream: Sport1, MagentaSport

Liveticker: SPOX

BBL Finale ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn, Übertragung: Spiel 4 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am heutigen Abend Sport1 das Spiel 4 der BBL-Finalserie zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn. Der Sportsender startet mit seiner Übertragung der Partie pünktlich zu Spielbeginn um 20.30 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Begegnung im kostenlosen Livestream auf sport1.de verfolgen.

Ebenfalls live und in voller Länge zeigt MagentaSport heute das Spiel zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt mit den Vorberichten des Finalduells um 20.15 Uhr. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

BBL Finale ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn, Übertragung: Spiel 4 heute im Liveticker

SPOX verfolgt das Spiel 4 der BBL-Finalserie zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn heute für Euch im Liveticker. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

